Fake news e odio seriale, giornalismo e libertà al centro del premio Sbardellati-Nottolini

Arezzo, 21 settembre 2024 – La direttrice dei quotidiani del Gruppo Qn Agnese Pini, Francesco Cancellato direttore di Fanpage, Luisella Costamagna, giornalista e scrittrice, il reporter d’inchiesta Antonino Monteleone, Alessia Tarquinio, volto storico del giornalismo sportivo, Guido Vaciago direttore di Tuttosport, poi Claudio Zeni storica firma aretina e la giornalista del Corriere di Arezzo Francesca Muzzi. Una lunga lista di prestigiose firme, per la seconda edizione del premio nazionale «Città Foiano della Chiana Sbardellati-Nottolini» in programma oggi in piazza Cavour a partire dalle 17. Il riconoscimento, intitolato a Giancarlo Sbardellati (storico collaboratore de La Nazione) ed Enrico Nottolini è promosso dal Comune di Foiano della Chiana, con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti della Toscana, Corecom e Regione Toscana. A condurre la serata saranno i giornalisti Andrea Laurenzi e Guido Albucci che guidano il comitato promotore.

Otto appunto i professionisti del giornalismo italiano che saliranno sul palco per ricevere il prestigioso riconoscimento: Luisella Costamagna, giornalista della carta stampata e della tv oltre che scrittrice, Antonino Monteleone, giovane reporter tra i migliori giornalisti d’inchiesta italiani, tra le altre cose si è occupato della strage di Erba per Le Iene, Alessia Tarquinio, volto storico del giornalismo sportivo televisivo, Guido Vaciago direttore di Tuttosport, Agnese Pini direttrice responsabile dei quotidiani del Gruppo Qn. Nata a Carrara, classe 1985, dirige da agosto del 2019 La Nazione, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano. Dal primo luglio 2022 è stata nominata anche Direttrice Responsabile di Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino e Il Giorno. Poi Francesco Cancellato direttore del portale d’informazione Fanpage e uno dei massimi esperti europei di nuovi linguaggi giornalistici, Claudio Zeni storica firma del giornalismo aretino e grande esperto di enogastronomia e la giornalista del Corriere di Arezzo e scrittrice Francesca Muzzi. Il Premio Sbardellati Nottolini sarà un’occasione per riflettere sulla professione giornalistica e riscoprire il valore dell’informazione come servizio alla comunità, l’edizione 2024 affronterà temi come il fenomeno delle fake news, dei nuovi linguaggi e della libertà d’informazione. Dell’evento, a ingresso libero, è prevista anche una diretta social. «Vorrei ringraziare tutte le istituzioni che ci sostengono in questa iniziativa – ha detto il sindaco di Foiano Jacopo Franci – che sta assumendo un rilievo sempre più nazionale. Inoltre è importante ricordare i due giornalisti locali cui è intitolato il premio, che hanno sempre descritto la nostra realtà in modo efficace e corretto».

«Il Premio è un’occasione per riflettere sulla nostra professione- ha detto Giampaolo Marchini presidente Ordine dei Giornalisti della Toscana – e capire quale sarà in futuro il ruolo della stampa. Per quanto riguarda i social occorre una riflessione ulteriore per comprendere le fake news e l’odio seriale, noi crediamo nella qualità dell’informazione e occorre conoscere sempre meglio le nuove tecnologie».