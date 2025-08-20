Arezzo, 20 agosto 2025 – Faella, Giani a inaugurazione lavori di messa in sicurezza del fosso Rantigioni

“Un intervento importante per la sicurezza di quest'area sotto il profilo idrogeologico”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha salutato il completamento del secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza idraulica del fosso Rantigioni, a Faella, nel Valdarno aretino. (Comune di Castelfranco-Piandiscò) .L'intervento, da 650.000 euro, ha riguardato la riqualificazione della strada e la sostituzione delle vecchie tubazioni con condotte molto più ampie, capaci di contenere portate maggiori.