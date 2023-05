Estate, intensificato il servizio di trasporto urbano tra via Fiorentina e l'ospedale San Donato

Arezzo, 31 maggio 2023 – Con l'entrata in vigore dell'orario estivo nei giornali feriali a partire da lunedì 12 giugno sarà intensificato il servizio di trasporto urbano tra via Fiorentina e l'ospedale San Donato.

“Siamo riusciti a dare ancora una risposta alle numerose richieste da parte dei cittadini per potenziare un collegamento importante, quello tra via Fiorentina e l'ospedale San Donato. Ringrazio Autolinee Toscane con cui ho un contatto continuo, necessario alla migliore organizzazione del trasporto urbano rispetto anche alle esigenze che quasi quotidianamente mi vengono sottoposte dagli utenti. Un'attenzione che è sempre stata alta come dimostrato dal lavoro fatto insieme all'azienda fin dall'entrata in vigore del nuovo piano del tpl dello scorso settembre. Dall'inizio del servizio è stata data risposta a molte delle criticità segnalate, e ad oggi grazie alle modifiche apportate in questi mesi abbiamo un trasporto pubblico locale più adeguato alle tante e diverse esigenze degli utenti. Continueremo a riservare attenzione a tutte le segnalazioni per dare risposte puntuali che rendano sempre più efficace ed efficiente il servizio”.