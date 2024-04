Esplosione di Suviana, dolore in Toscana. Il bacino è meta di escursioni

Firenze, 9 aprile 2024 – Lutto e dolore in Toscana per l’esplosione avvenuta al bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese. Lì, in località Bargi, c’è una centrale idroelettrica gestita da Enel in cui c’è stata una gravissima esplosione. Sarebbero quattro i dispersi, oltre a diversi feriti.

Il luogo dell'esplosione (FotoCastellani)

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso la sua vicinanza all’Emilia Romagna: “Una forte esplosione è avvenuta nel sottosuolo della centrale elettrica di Suviana, al confine con la Toscana, con feriti gravi e dispersi. Esprimo la massima vicinanza e ringrazio tutti i vigili del fuoco, forze di polizia e soccorritori impegnati”.

C’è ansia e preoccupazione in provincia di Pistoia, la provincia più vicina al luogo dell’esplosione, ma anche nel resto della Toscana. Il bacino è meta di molte escursioni degli appassionati di trekking toscani e in particolare del Club Alpino Italiano.