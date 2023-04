Eros Ramazzotti torna dal vivo a Firenze. Appuntamento al Mandela Forum

Firenze, 3 aprile 2023 - La prima volta su un palco italiano, da quando è diventato nonno. Eros Ramazzotti domani sera sarà al Mandela Forum con la fantastica avventura live del suo Battito Infinito World Tour.

Il caso ha voluto che proprio il capoluogo toscano lo veda tornare ad esibirsi dal vivo dopo la nascita di Cesare, figlio di Aurora e del compagno Goffredo Cerza. E Firenze si prepara come sempre ad accogliere con infinito calore uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale. “Nonno Eros, non vediamo l’ora di cantare nuovamente con te”, si scaldano le fan sui social.

Era il 14 dicembre 2019 quando l’artista si esibì l’ultima volta al Mandela. Tempo poche settimane e la pandemia avrebbe travolto le nostre esistenze e tramutato il palazzetto in un mega hub vaccinale.

Partito per il tour mondiale lo scorso ottobre, il cantautore romano vanta oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali. Dopo i grandi numeri registrati in nord America e in America Latina, Eros ha messo a segno un’incredibile serie di sold out in ogni data Europea e adesso torna nel suo Paese, forte dell’onda crescente di affetto che da sempre lo circonda.

Il grande tour globale di Eros, con una scaletta suonata dal vivo arricchita dai suoi grandi successi e dai recenti singoli estratti dall’ultimo album Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) e incorniciata da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama - storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi - e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).

‘Battito infinito’ è il quindicesimo album di Eros. Dodici canzoni in cui l’amore viene declinato sotto vari aspetti: da quello per il figlio Gabrio Tullio a quello per la natura, in ‘Figli della terra’, in cui la voce di Ramazzotti si unisce a quella di Jovanotti. E poi il duetto con Alejandro Sanz, “Ogni volta che respiro”, il primo e unico pezzo pop composto dal maestro Ennio Morricone, e ‘Battito Infinito’, canzone scritta a quattro mani proprio con la figlia Aurora. Sarà uno show di oltre due ore per ripercorre al meglio i 35 anni di carriera del cantante.

I biglietti – da 52 a 80 euro - sono disponibili sui siti www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.