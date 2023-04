Cosa fare in Toscana fino al 9 aprile: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Firenze, 3 aprile 2023 – Da Eros Ramazzotti a Mr. Rain passando per Ghemon: la settimana che va dal 3 al 9 aprile è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro. Firenze, 3 aprile L’orchestra vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate a livello mondiale, i Perpetuum Jazzile tornano a grande richiesta in Italia. Il nuovo tour debutterà lunedì 3 aprile al Tuscany Hall di Firenze (ore 21). Viareggio (Lucca), 4 aprile Nasce da un’amicizia lunga venticinque anni – quella tra Lodo Guenzi, storico frontman della band Lo stato sociale, e il regista Nicola Borghesi – “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”, in scena il 4 aprile (ore 21) al Teatro Jenco di Viareggio. Firenze, 4 aprile Eros Ramazzotti sarà in concerto il 4 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze (ore 21) con il suo “Battito Infinito World Tour 2023”. Firenze, 4 aprile “Questa splendida non belligeranza. Una storia così, poi così e infine così", satira frizzante vincitrice del Premio Inbox 2022, scritta e diretta da Marco Ceccotti, va in scena il 4 aprile (ore 21) al Teatro Cantiere Florida di Firenze. Pontedera (Pisa), 4 e 5 aprile “Perfetti sconosciuti” arriva a teatro. Paolo Genovese firma la prima regia teatrale, adattando per il palcoscenico il suo film cult vincitore di due David di Donatello e due Nastri d’argento, nel Guinness dei primati come pellicola con più remake in assoluto nella storia del cinema. Appuntamento al Teatro Era di Pontedera il 4 e il 5 aprile (ore 21). Siena, 4-5 aprile Al Teatro dei Rinnovati di Siena, il 4 e 5 aprile (ore 21) va in scena “L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo”. Firenze, 4-6 aprile La troupe del Théâtre de la Ville di Parigi è in esclusiva italiana al Teatro della Pergola di Firenze con una nuova versione di “Ionesco Suite”, diretto da Emmanuel Demarcy-Mota. Appuntamento il 4 e 5 (ore 21) e 6 aprile (ore 19). Viareggio (Lucca), 5 aprile Il 5 aprile (ore 18) alla biblioteca comunale Guglielmo Marconi di Viareggio, è in programma la presentazione del romanzo “Verso occidente”, di Max Strata, esperto di ecologia, scrittore e insegnante (ingresso libero). Volterra (Pisa), 5 aprile Al Museo Civico, negli spazi di Palazzo Minucci Solaini in via dei Sarti, tornano i “Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini”, la mostra di 10 installazioni del gruppo artistico LavorareCamminare curata da Ilario Luperini. La mostra, che sarà inaugurata il 5 aprile (ore 17,30), rimarrà visitabile gratuitamente fino al 7 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Pisa, 6 aprile Nuovo appuntamento, il 6 aprile (ore 17), presso la Domus Mazziniana, per il ciclo “Clioscopio. I problemi del presente, lo sguardo della Storia”, promosso dall’Associazione Mazziniana Italiana e dalla stessa Domus Mazziniana. Nella sala conferenze della Domus Mazziniana avrà luogo il dibattito “I nipoti di Mussolini. L’ombra del fascismo sulla storia d’Italia”. Firenze, 6 aprile Il 6 aprile (ore 21) al Viper Theatre di Firenze fa tappa Mr Rain con il suo “Supereroi tour”. Prato, 6 aprile “Infinite possibilità per esseri finiti” è il titolo del nuovo album di Giovanni Truppi ed è anche il nome del tour che il 6 aprile (ore 21) fa tappa a Il Garibaldi di Prato. Arezzo, 7 aprile Per la stagione concertistica aretina, organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo, il 7 aprile (ore 20,30), sul palco del Teatro Petrarca ci sarà la celebre English Chamber Orchestra, diretta dal maestro Pinchas Zukerman, che sarà protagonista anche nei panni di violinista e violista, e con il contributo al violino del direttore artistico della rassegna Giovanni Andrea Zanon. Grosseto, 7 aprile Lo spettacolo “Canto Libero - Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol” è in scena al Teatro Moderno di Grosseto il 7 aprile (ore 21). Prato, 8 aprile Al Garibaldi Milleventi di Prato, l’8 aprile (ore 21,15) arriva Ghemon con “Una casetta così” fra musica, stand up comedy e storytelling. Grosseto, 8 aprile Il concerto di Frank Sinutre è in programma al Circolo Arci Khorakhanè di Grosseto, l’8 aprile (ore 22).