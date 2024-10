Arezzo, 15 ottobre 2024 – Il 18 ottobre 2024, il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo si trasforma in un palcoscenico d'eccezione: Enrico Galiano, lo scrittore che parla la lingua dei ragazzi, arriva in città! L’incontro si terrà nel salone del Circolo Artistico di Arezzo e sarà accessibile in streaming anche agli studenti di altre scuole della città, rendendo così l’evento aperto a una più ampia partecipazione.

L'incontro con Galiano è il gran finale di un progetto scolastico dedicato alle sfide dell'adolescenza. Al Liceo Colonna i ragazzi hanno scoperto il piacere della lettura del suo libro di successo "L'Arte di sbagliare alla grande". Qui Galiano ha ispirato i ragazzi a riflettere sul mito della perfezione e sull'importanza di accettare i propri errori come parte del percorso di crescita. Chiamato "un professore stile Attimo Fuggente" da Massimo Gramellini, Galiano ha un dono speciale: ha evidenziato la capacità di entrare in sintonia con le nuove generazioni. Con la sua webserie "Cose da prof", che ha superato 10 milioni di visualizzazioni su Facebook, ha dimostrato di essere un vero maestro nell'arte di rendere la scuola un luogo interessante e coinvolgente.

Federico Taddia, su Tuttolibri – La Stampa, ha scritto di Galiano: “È un professore d’italiano e scrittore che sa parlare ai ragazzi, perché vive con loro, in mezzo a loro”. E proprio questa vicinanza con i giovani è la chiave del suo successo come scrittore e come insegnante. Durante l'incontro, Galiano racconterà la sua storia, condividendo aneddoti e riflessioni che sicuramente risuoneranno nei cuori dei giovani. Il suo messaggio è chiaro: le sfide dell'adolescenza sono normali, e imparare dagli errori è la chiave per diventare la versione migliore di noi stessi. Questo evento è molto più di un semplice incontro con un autore. È un'occasione per riflettere sulla propria vita, per confrontarsi con gli altri e per scoprire che non siamo soli. Grazie alla diretta streaming, il messaggio di Galiano potrà raggiungere ancora più ragazzi, diventando un'ispirazione per tutta la comunità studentesca.