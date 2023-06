Enel rinnova gli impianti a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 2 giugno 2023 – Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: lunedì 5 giugno, infatti, la società elettrica effettuerà lavori a Castiglion Fiorentino per il potenziamento del sistema elettrico a servizio della località Boscatello, con particolare riferimento alla cabina che fornisce energia all’area compresa tra vie Grillandi, Corinti, Fra Francesco, da Castiglione, Aretina, Becci, Porcacchi, Nestasino, Bianca Aurora d’Este, Nanni del Giunta, Boscatello, Fontina, Cotti.

I tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno alcune apparecchiature ed eseguiranno opere civili in favore del decoro urbano, che consentiranno anche di predisporre le facciate di impianto per la street art la cui opera sarà realizzata a fine giugno. I lavori, che sono iniziati lunedì 29 maggio con una prima parte di attività, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 5 maggio, a partire dalle ore 13:00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nelle vie suddette. I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.