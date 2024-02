Emma Marrone a Viva Rai 2 omaggia la Toscana con Fiorello. E canta "Boboli"

Firenze, 22 febbraio 2024 – Emma Marrone ospite di Fiorello e del suo Viva Rai 2. La cantante nella puntata di oggi, 22 febbraio, ha reso omaggio alla Toscana. Ricordiamo che è nata a Firenze.

Per l’artista il maestro Cremonesi ha preparato un vero e proprio pezzo. Sulle note di 'Amami'…Emma ha cantato 'Boboli’. E subito dopo la performance, non è tardato ad arrivare il plauso di un toscano doc come Carlo Conti. “Grande Emma, evviva Boboli!” scrive il conduttore in un messaggio a Fiorello, che lo showman ha mostrato in diretta.