Elisa Marcheselli alla Presidenza del comitato IF-Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Arezzo, 2 maggio 2024 – La Giunta camerale ha proceduto alla nomina del nuovo comitato IF-Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Il comitato è composto dalle rappresentanti delle associazioni economiche, delle organizzazioni dei consumatori e di quelle sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità e dell’imprenditorialità femminile nell’area vasta Arezzo-Siena.

La giunta ha designato come nuova Presidente del Comitato, Elisa Marcheselli, che succede a Sonia Dalla Ragione, e che sarà affiancata come Vice Presidente da Giolisca Brogi.

Elisa Marcheselli, Psicologa, Psicoterapeuta e Formatrice, ha ricoperto numerosi incarichi professionali ed associativi ed è Consigliera di Terziario Donna Confcommercio di Arezzo e Firenze, il gruppo a cui appartengono le imprenditrici dei settori commercio, turismo e servizi.

Il Comitato IF opera all’interno della Camera di Commercio e si è caratterizzato nel corso di questi anni per i molteplici interventi finalizzati a sostenere e a far crescere il ruolo dell’imprenditoria femminile nel sistema economico locale.

Tra le molte iniziative realizzate ricordiamo, oltre al progetto “Goldfashion” - nato nel 2012 per promuovere le produzioni locali di moda e gioielleria - i bandi attivati per il sostegno delle imprese femminili e le molte attività di formazione, ad iniziare da “Business Mind 2.0“, il ciclo di incontri on line per aiutare le imprese femminili ad acquisire conoscenza e competenze nel commercio elettronico.

Sono 15.296 (dato al 31 dicembre 2023) le imprese femminili iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

In provincia di Arezzo si contano 8.643 imprese femminili lo 0,9% in meno rispetto al 2022, e rappresentano il 23,7% del totale delle imprese provinciali.

I settori in cui la presenza femminile è più elevata sono il commercio (1.974 imprese, 22,8% del totale), l’agricoltura (1.654 imprese, 19,1%) e le attività manifatturiere (1.118 imprese, 12,9%).

Fra i principali settori quelli in cui le imprese femminili hanno peso più elevato sono: le altre attività di servizi in cui rappresentano oltre la metà delle imprese del settore (59,3%), sanità e assistenza sociale (34,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (31,4%), l'agricoltura (29,5%) e manifatturiero (22%).

Alla fine del 2023 in provincia di Siena si contano 6.653 imprese femminili lo 0,7% in meno rispetto al 2022 e rappresentano il 24,5% del totale delle imprese provinciali.

I settori in cui la presenza femminile è più elevata sono l’agricoltura (1.597 imprese, 24% del totale), il commercio (1.372 imprese, 20,6%), i servizi di alloggio e ristorazione (906 imprese, 13,6%), e le altre attività dei servizi (679 imprese, 10,2%).

Fra i principali settori quelli in cui le imprese femminili hanno peso più elevato sono: le altre attività di servizi in cui rappresentano oltre la metà delle imprese del settore (58,9%), sanità e assistenza sociale (41,4%), i servizi di alloggio e ristorazione (31,5%) e l'agricoltura (29,8%).

Alla Presidente ed all’intero comitato IFE vanno gli auguri di buon lavoro del Presidente Massimo Guasconi, della Giunta camerale e del Segretario Generale Marco Randellini.