Elba Per 2, alla scoperta dei segreti dell’isola. Pronto il nuovo numero del magazine

Portoferraio (Livorno), 9 agosto 2024 – Il nuovo numero di "Elba Per 2" è pronto. Domenica prossima (11 agosto, ore 19) verrà presentato fresco di stampa all’iconico Grigolo, luogo storico di Portoferraio appena restituito ai cittadini, proprio a due passi dal quartier generale dell’editrice Rossella Celebrini, la carismatica imprenditrice elbana dall’inconfondibile chioma rossa che organizza matrimoni da sogno e che 15 anni fa fondava il magazine di promozione turistica a corredo delle sue attività.

Anche quest’anno "Elba Per 2", che vanta da sempre partners come il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e l’Associazione Albergatori, ospita approfondimenti curati da prestigiosi studiosi e stakeholders del territorio, corredati di immagini di qualità. "È la rivista che racconta l’Elba più autentica con un’attenzione sempre maggiore ai suoi talenti, soprattutto al femminile", ha spiegato Rossella. Forte della direzione affidata per il secondo anno consecutivo alla giornalista Letizia Cini e al lavoro da dietro le quinte di Alessandra Tozzi (ancora due donne), l’edizione 2024 promuove il turismo culturale coniugando natura e tradizioni, arte e enogastronomia, sport e artigianato, in un puzzle di tasselli interconnessi che si incastrano alla perfezione formando un quadro davvero interessante da scoprire.

"Per il secondo anno Rossella Celebrini, editrice illuminata che ringrazio, ha voluto affidarmi il timone del magazine - ha detto la direttrice Letizia Cini – Quest’anno ho curato le interviste di tre professioniste che di sono distinte per determinazione e creatività. In un’epoca in cui tutto corre in rete a grande velocità, pochi conoscono veramente l’anima selvaggia dell’isola d’Elba, dei tanti paesi, della montagna e del mare che, in questa estate 2024, ha calamitato ancora una volta panfili fra i più belli al mondo".

V. P.