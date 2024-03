Efficientamento energetico della scuola primaria di Poppi, al via i lavori

Arezzo, 16 marzo 2024 – Hanno preso il via in questi giorni i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria di Poppi. Un investimento di quasi 500 mila euro, di cui 328 mila euro sono stati destinati agli interventi realizzati nel tetto, 100 mila euro alla sostituzione degli infissi e 65 mila euro alla sotituzione dei punti luce.

La prima tranche di interventi è già stata realizzata con la sostituzione dei punti luce e l’installazione delle lampadine a led che avranno un minor consumo energetico e quindi ridurranno l’impatto ambientale. In questi giorni è inoltre in corso l’inserimento del cappotto nelle pareti esterne della struttura.

Durante le festività pasquali, approfittando dell’interruzione delle lezioni, saranno invece sostituiti una parte degli infissi in modo da garantire un maggiore isolamento termico.

L’obiettivo del progetto è appunto quello di ridurre i consumi e di avere un impatto ambientale minore, migliorando anche la qualità del tempo che i bambini trascorrono in aula.

“Continua il nostro impegno in ambito scolastico – hanno spiegato il sindaco di Poppi Carlo Toni e l’assessora alla scuola Giovanna Tizzi – siamo intervenuti con progetti di riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento delle nostre scuole e continuiamo in questa direzione realizzando un progetto importante di efficientamento energetico nella scuola primaria e successivamente estendendolo anche alla scuola secondaria di primo grado. Puntiamo a migliorare la qualità del tempo che i ragazzi trascorrono a scuola, il consumo energetico ma anche l’impatto ambientale, adeguando le nostre scuole al futuro”.