Ecco i vincitori del X Concorso Fotografico Papianino

Arezzo, 4 febbraio 2025 – E’ arrivato a conclusione il decimo “Concorso fotografico Papianino”, e adesso vengono annunciati i vincitori, sono quelli che saranno premiati la prossima domenica 9 febbraio in piazza Tanucci a Stia presso la Sala Don Carlo. Con lo spoglio di domenica scorsa ubfatti, sono stati decretati i vincitori del X Concorso Fotografico Papianino, organizzato dal locale gruppo parrocchiale di Papiano. I vincitori sono quattro di cui tre decretati dalla giura popolare, uno dalla giuria tecnica oltre a due menzioni dalla giuria tecnica. Tutti gli autori si sono confrontati con il tema "Movimentto " . Per la giuria popolare: il primo classificato è stato Carlo Gabrielli con la foto "Accesa discussione", il secondo classificato è Lorenzo Nasi con la foto "Nell'incontro", il terzo gradino del podio a Stefano Gambineri con la foto dal titolo "waterfall". Per la giuria tecnica premio a Giulia Di Pietro con la foto "Dreaming", menzione speciale a Linda Innocenti con la foto "Ti tengo d'occhio" e altra menzione a Simona Greco con la foto "Movimento lento". Questa edizione ha visto la partecipazione di 38 autori tra professionisti e non, con un totale di 107 foto. Il tema "movimento" è stato interpretato in modo variegato dagli autori: vuoi tramite la natura con i suoi animali, l'acqua il vento, vuoi con la vita umana dall'inizio del suo movimento fino a tutte le forme: dallo sport, al ballo, dalle vacanze, alle passeggiate ed anche movimenti intellettuali. Ancora una volta le foto ci hanno non solo dato delle splendide immagini da ammirare, ma anche un momento di riflessioni su tutti i "movimenti". Domenica 9 febbraio alle ore 16:00 presso la sala Don Carlo in Piazza Tanucci a Stia, assieme alla premiazione dei vincitori,ci sarà la possibilità per tutti gli interessati di condividere la passione per la fotografia, scoprire chi sono gli autori delle singole foto e confrontarsi con i giurati. “Ringraziamo tutti i fotografi e coloro che hanno collaborato all'ottima riuscita di questa decima edizione!" dice il gruppo parrocchiale di Papiano che organizza il concorso fotografico.