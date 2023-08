E’ il giorno del Santo Patrono, celebrazioni ogni ora

Arezzo, 7 agosto 2023 – Alla vigilia i fuochi d’artificio che ieri hanno radunato tanta gente al Prato, oggi Arezzo festeggia il santo Patrono. Per la solennità di San Donato, le celebrazioni si aprono stamani alle 7 con le lodi e la Messa in Cattedrale. Le sante messe si ripeteranno poi alle 8, alle 10.30 e a mezzogiorno. Alle 11 il vescovo Andrea Migliavacca sarà alla Pieve di Santa Maria, luogo che custodisce un busto reliquiario del Santo, per una Messa. Tra le varie iniziative, quest’anno, ci sarà anche l’intitolazione a San Donato, della terrazza del Palazzo della Provincia di Arezzo, antistante la Porta di Mezzogiorno della Cattedrale. La cerimonia organizzata dalla Provincia di Arezzo, a cui prenderà parte anche il vescovo, è in programma oggi alle 17. Sulla terrazza della Provincia sarà inaugurata la scultura dell’artista Mauro Ghinassi dedicata al primo vescovo di Arezzo. L’opera sarà collocata nel corridoio che conduce alla Sala dei Grandi. Culmine della giornata di festa sarà la celebrazione liturgica presieduta dal vescovo Migliavacca alle 18. “È la prima volta che vivo la festa di san Donato nella diocesi – ha detto proprio il vescovo Andrea Migliavacca - È l’occasione per me per affidare alla sua intercessione il cammino diocesano e il mio episcopato iniziato qui solo pochi mesi fa”. Per tutta la giornata dalle 6 a mezzanotte scattano modifiche al traffico e alla sosta nella parte alta della città, tra tutti da ricordare i divieti di transito e sosta in Corso Italia tra via Cavour e via Vasari, qui spazio anche alle tradizionali bancarelle dei dolciumi. Divieti anche negli stalli di sosta più prossimi alle scale mobili di via Pietri e scatta il senso unico in via Cavour nel tratto compreso tra Corso Italia e via Cesalpino in questa direzione. Per la ricorrenza di San Donato è prevista oggi una giornata di chiusura dei servizi del Comune, resta garantita l'apertura dei servizi di Polizia municipale. Sei Toscana informa che, in occasione della festività del patrono, oggi anche i Centri di Raccolta di Tramarino e Mulinaccio saranno chiusi al pubblico.