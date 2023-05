E’ fuori pericolo il bambino di 5 anni caduto dal secondo piano

Poggibonsi (Siena), 26 maggio 2023 – Stava giocando in casa con la sorellina. Poi il drammatico volo del piccolo dalla finestra. Un volo da una decina di metri di altezza che ha gettato nella disperazione i genitori del bimbo, di appena 5 anni. Il piccolo è stato trasportato al Meyer di Firenze, dove per fortuna nella tarda serata il suo quadro clinico è notevolmente migliorato. E’ successo in centro.

Intorno alle 11, stando a una prima ricostruzione della polizia, la mamma è uscita per andare a fare la spesa, portando con sé il figlio più piccolo. Gli altri due sono rimasti a casa da soli. Stavano giocando, quando all’improvviso il bambino è volato di sotto dalla finestra stringendo al petto il pupazzo con cui lui e la sorellina si trastullavano in attesa del ritorno della mamma.

La finestra era già aperta oppure l’hanno aperta i bambini? Una domanda cui sta provando a dare una risposta la polizia, che sta indagando per accertare eventuali responsabilità. L’unica certezza, in questa storia, è che all’improvviso il bambino è caduto dalla finestra da un’altezza di almeno dieci metri, schiantandosi sull’asfalto sotto gli occhi della sorellina.

A prestare i primi soccorsi al bambino sono state due dottoresse che abitano vicino alla famiglia senegalese: Belinda Vaselli, medico di base, e Stefania Foderi, pediatra. Sentendo quel tonfo sordo provenire dalla strada sono accorse subito, chiamando il 118. Dopo qualche minuto sono arrivati i sanitari, gli agenti del commissariato di Poggibonsi e i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia.

Le condizioni del bambino sono apparse molto critiche ed stato chiesto l’intervento di Elisoccorso, che ha trasportato il piccolo al Meyer di Firenze in codice 3. In tarda serata la situazione è migliorata e il bambino è stato dichiarato fuori pericolo.

"Abbiamo vissuto ore di apprensione per la caduta dalla finestra dell’ abitazione di un nostro piccolo concittadino - ha detto il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli -. Ho parlato con il babbo. Il piccolo sta bene ed è una bella, bella notizia. Non ho potuto raggiungerli perché sono ancora a Bruxelles. Ho mandato al piccolo e ai genitori (da genitore posso immaginare lo spavento) un grande abbraccio virtuale".

Una storia a lieto fine, ma la paura è stata tanta.

Marco Brogi