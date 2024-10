E’ appena uscito il romanzo "Acrobati" di Rosa Notarfrancesco

Arezzo, 11 ottobre 2024 – E’ appena uscito il romanzo "Acrobati" pubblicato da Nonsolopoesie Edizioni di

Rosa Notarfrancesco. L’autrice (Salerno,1984) vive ad Arezzo dal 2007.

Già autrice di molti versi, nel 2021 pubblica “E poi dimenticarsi”, in Fluire 8 (Alla Chiara Fonte Editore).

Per Lfa Publishing Editore pubblica nel 2022 “Il miglior posto possibile”. Sempre di quell’anno è “Decalcomania” (Porto Seguro Editore) e la partecipazione al numero speciale “Osare la pac

In Acrobati appare uno strascico della Salerno degli anni Novanta.

Una Salerno divertente, che ha ancora qualcosa da dire sulla curiosità intellettuale degli italiani.

La pubblicità resta forse la nota più simpatica di questo Carosello, appassionato ed eclettico, in cui i protagonisti si rivedono spesso e di buon grado, dimostrando la funzione pacificatrice della poesia che, al solito suo, riesce a "vivere insieme" a ciò che tende fisiologicamente a sfuggirsi per conservarsi in una visione, forse, un po' troppo rigida degli stili.

Lo spettacolo torna a mostrare la sua vocazione al gioco per arginare l' incontinenza della ragione e per farsi nuovamente interprete della felicità del marziano