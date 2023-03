Due minorenni aggrediti: pugni a un 17enne fuori da una discoteca, 15enne rapinato all’uscita da scuola

Le baby gang crescono Arrestati per rapina tre fra gli accusati delle violenze in centro

Firenze), 19 marzo 2023 – Due episodi di minorenni aggrediti in provincia di Firenze. Il più grave è accaduto a Campi Bisenzio: un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi coetanei, di nazionalità extracomunitaria, all'uscita di una discoteca. Da una prima ricostruzione dei fatti, un 17enne ha litigato, per futili motivi, con alcuni ragazzi all'interno del locali. All'uscita poi questi lo hanno aspettato e senza alcun apparente motivo lo hanno aggredito con calci e pugni. Il 17enne è riuscito a scappare e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del118 i Carabinieri della Compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Careggi per le cure. Gli aggressori si dileguavano facendo proprie tracce. Indagini in corso per ricostruire la vicenda da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.

A Empoli, invece, una baby gang ha aggredito e rapinato un minorenne all'uscita da scuola: è accaduto sabato 18 marzo intorno alle 12.30. Un 15enne, accompagnato dal padre, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Empoli per denunciare il fatto: mentre in compagnia di un compagno di classe si stava dirigendo a piedi alla fermata del bus per rientrare a casa, in via Roma il 15enne è stato avvicinato da un gruppo di 6/7 giovanissimi (dalla descrizione sarebbero stati tutti minorenni) con fare minaccioso. Uno dei ragazzi del branco avrebbe poi afferrato per il giubbotto il 15enne e dopo avergli messo una mano in una tasca per rubargli il portafogli ha prelevato i soli 3 euro che vi erano contenuti. Poi la banda di minorenni si è dileguata a piedi. La vittima non ha riportato lesioni. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Empoli.