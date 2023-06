Dsu Toscana: 12 universitari in partenza come volontari per aiutare i romagnoli

Firenze, 5 giugno 2023 – Dodici studenti alloggiati nelle residenze universitarie della Toscana partono come volontari per aiutare le popolazioni alluvionate della Romagna. In particolare, i volonterosi ragazzi raggiungeranno Forlì per prestare soccorso nelle aree colpite dall'inondazione. Lo rende noto l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana, che dunque prosegue il suo impegno per offrire un sostegno concreto alle popolazioni alluvionate.

Dopo aver inviato a Ravenna generi alimentari di prima necessità al centro distribuzione pasti gestito dai volontari dalla parrocchia di San Rocco, che approvvigionano gli sfollati, il Dsu Toscana ha organizzato la trasferta di un gruppo di studenti alloggiati presso le proprie strutture.

I 12 universitari raggiungeranno il 7 giugno Forlì e verranno accolti per il pernottamento nella locale residenza universitaria Sassi Masini grazie alla collaborazione con Ergo, l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna. Per lo svolgimento delle attività di volontariato gli studenti si sono raccordati con la rete dei Volontari Sos.