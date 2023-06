Dopo le nomine a Lidia Castellucci e Roberto Bemoccoli, le congratulazioni del sindaco di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 22 giugno 2023 – “Parla molto Castiglionese la Coldiretti della provincia di Arezzo, che con la loro riconferma vede Lidia Castellucci e Roberto Bemoccoli rispettivamente Presidente e Vice Presidente di una delle principali associazioni di categoria del mondo agricolo. A loro e tutto il Consiglio i migliori auguri di buon lavoro”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della loro nomina avvenuta durante l’assemblea provinciale tenutasi nel palazzo della Provincia di Arezzo. “Un grazie a tutta l'Assemblea Coldiretti Arezzo che mi ha riconfermato la sua stima” ha detto Lidia Castellucci via social a cui si è aggiunto nei ringraziamenti anche Roberto Bemoccoli.

Dalla Carne Chianina all’Aglione della Valdichiana per non parlare dell’Olio e del Vino. Castiglion Fiorentino si racconta anche attraverso i prodotti tipi del territorio, vere e proprie eccellenze eno-gastronomiche che vengono tutelate anche attraverso l’azione delle associazioni di categoria. Tra l’altro, i prodotti agricoli rappresentano la base anche per uno sviluppo territoriale, agro-alimentare e, più in generale, per quello turistico. Si tratta di un immenso patrimonio ereditato dal sapiente lavoro degli allevatori, agricoltori e delle persone che sul territorio hanno nobilitato i prodotti locali che sono diventati un simbolo della Toscana.

Ma come si dice “non c’è futuro senza passato”, così partendo da quello che ci hanno lasciato i nostri “nonni” Castiglion Fiorentino, negli anni, ha interpretato nel migliore dei modi i cambiamenti in atto. Così le vecchie case coloniche si sono trasformate in agriturismo offrendo al viaggiatore di turno “esperienze uniche ed irripetibili”, le aziende agricole hanno introdotto nuove ed innovative tecnologie per essere sempre di più competitivi nel mercato nazionale ed europeo, oltre ai giovani e appassionati agricoltori-contadini che hanno ottenuto, con i loro prodotti, riconoscimenti internazionali.