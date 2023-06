Donne impresa Coldiretti, riconfermata alla guida Bertini

Arezzo, 1 giugno 2023 – Viene dal Casentino l’aretina Elena Bertini, già Responsabile provinciale Donne Impresa, riconfermata alla guida delle imprenditrici aretine.

Elena Bertini conduce a Castel San Niccolò, con passione e impegno, l’azienda ereditata dal nonno che ha come particolarità la coltivazione di alberi di Natale oltre che la produzione di mele e patate. Questi vengono prodotti in terreni e aree marginali e rappresentano nel loro insieme una difesa del territorio dall’alto rischio di dissesto idrogeologico. Altre produzioni di una tipica azienda di montagna sono le mele, le patate e i seminativi con foraggere.

“Voglio ringraziare tutte le colleghe imprenditrici agricole che mi hanno riconfermato la fiducia – ha dichiarato la neo eletta Elena Bertini - proseguirò nel ruolo di Responsabile con lo stesso impegno e determinazione portati avanti fino ad oggi. Lavoreremo in sinergia con le altre imprenditrici agricole elette nel nuovo coordinamento provinciale attive nella promozione di un'agricoltura legata al territorio. Continueremo a creare sinergie strategiche con le istituzioni, le associazioni e costruiremo opportunità che il nostro meraviglioso territorio ci offre.”

In provincia di Arezzo 1 azienda su 3 è guidata da donne, il 33% circa, le attività prevalenti sono la produzione di frutta e verdura con trasformazione, l'agriturismo con l'ospitalità contadina e attività didattiche e sociali, allevamento e la trasformazione, la produzione di vino ed olio con degustazioni.

“Nella loro attività imprenditoriale – ha detto Lidia Castellucci, presidente di Coldiretti Arezzo – le agricoltrici hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità diventando protagoniste in diversi campi: dalle attività di educazione alimentare e ambientale con le scuole ai servizi di agritata e agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy, fino agli orti didattici, mercati di Campagna Amica e agriturismo”.

Le aziende in rosa sono un patrimonio per tutto il sistema economico provinciale con un peso nel mondo produttivo che non è dato solo dal numero delle titolari, ma anche da una capacità di innovazione che è stata in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte in termini di multifunzionalità dalla legge di orientamento, fortemente voluta da Coldiretti, innescando processi di innovazione e distintività in ambito economico, ambientale e sociale.

Nel corso del Forum Provinciale Donne Impresa è stato eletto anche il nuovo Coordinamento così composto: Eleonora Lisi viceresponsabile (Arezzo), Francesca Lombardi viceresponsabile (Valdarno), Mariateresa Baroni (Valtiberina), Anna Maria Bonatti (Valdarno), Rita Bruni (Arezzo) Manuela Cipriani (Casentino), Francesca Cuciniello (Valdichiana), Giovanna Pavan (Valdichiana) ), Elisa Rampi (Valdichiana).