Donna precipita da un balcone. L’ipotesi: scappava da un tentativo di violenza sessuale

Montecatini Terme (Pistoia), 22 novembre 2023 – E’ precipitata sul marciapiede mentre si stava calando dal terrazzo del primo piano. Un grave incidente dai risvolti ancora da chiarire e sul quale indagano i carabinieri quello di ieri mattina all’ex Hotel Impero, un edificio dell’area termale, chiuso ormai da tempo. All’alba due uomini di origine nordafricana e due donne dell’Est Europa si sono introdotti nello stabile. Intorno alle 9, una delle due donne è uscita sul terrazzo della stanza, al primo piano dell’hotel in disuso, e ha cercato di calarsi per poi cadere al suolo.

In base alle prime ipotesi, i due uomini avrebbero provato ad abusare delle ragazze o, quantomeno, a chiedere prestazioni per le quali non erano consenzienti. Un passante, con grande stupore, ha notato la scena e, quando la giovane, 30 anni, finita rovinosamente a terra, ha chiamato subito il numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Montecatini e i soccorritori del 118.

Nel frattempo, i due magrebini, usciti dall’edificio, avevano riportato la donna ferita all’interno dell’albergo. I carabinieri e i soccorritori hanno trovato il gruppetto all’interno dell’edificio. La donna ferita è stata trasferita all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Nonostante abbia riportato diverse fratture, non è in pericolo di vita. Gli altri tre sono stati portati al Comando di Montecatini per essere sottoposti a un interrogatorio e fare chiarezza su cosa era effettivamente successo all’interno dell’ex albergo e cosa abbia spinto la donna a fuggire in un modo così precipitoso e rischioso per la sua vita.