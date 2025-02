Domenica 2 marzo cerimonia di commemorazione in memoria di Emanuele Petri a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Domenica 2 marzo cerimonia di commemorazione in memoria di Emanuele Petri, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, morto per mano brigatista il 2 marzo 2003 sul treno 2304 Roma-Firenze.

Il programma della giornata prevede alle ore 11.00 in Piazza Emanuele Petri la deposizione corona di alloro alla Stazione di Castiglion Fiorentino, subito dopo sono previsti gli interventi delle Autorità.

Coraggioso e buono. Sono questi gli aggettivi che vengono attribuiti ad Emanuele Petri.

Un eroe moderno, un eroe della pace sempre più attuale. Una divisa, un uomo che difende la patria, le leggi e tutela la cittadinanza. Come è successo, appunto, quella drammatica domenica mattina quando Emanuele Petri durante un normale controllo sul treno interregionale Roma-Firenze ha portato alla luce le nuove Brigate Rosse. Una semplice attività lavorativa che gli è costata la vita. È successo oltre 20 anni fa e da allora Castiglion Fiorentino ricorda questo eroe moderno con una cerimonia al fine di non dimenticare un pezzo di storia contemporanea così importante per tutti noi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

In occasione della cerimonia la viabilità subirà delle modifiche.

1. dalle ore 23.00 del giorno 01/03/2025 alle ore 12.00 del 02/03/2025 è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata in :

- Viale G. Mazzini (nel tratto compreso tra Via Isonzo e Piazza E. Petri)

- Piazza E. Petri (dal civico 23 al civico 27 e lato civico 50)

2. dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di domenica 2 marzo è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli (ad eccezione

dei mezzi di Polizia e dei partecipanti istituzionali alla cerimonia) in Piazza E. Petri, Via F. Fabianelli e Viale G. Mazzini, nei tratti sopradetti.

In virtù di tale provvedimento sarà unicamente consentito il transito ai veicoli nel parcheggio ex Ferrovie dello Stato, sia in entrata che in uscita, vietandolo al momento della celebrazione commemorativa.

I veicoli provenienti da Via della Misericordia, giunti all’altezza dell’intersezione con Via Billi, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra con direzione SR71 e viceversa, eccetto residenti.

I veicoli provenienti dalla rotatoria SR71- Viale Mazzini con direzione Piazza E. Petri, potranno percorrere tale tratto di strada sino all’intersezione con Via Isonzo. Considerato che è interdetta la circolazione in Piazza E. Petri, i veicoli in uscita dal parcheggio seminterrato ed all’aperto del supermercato “Gala Superstore” dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra ed immettersi in Via Isonzo- SR71.

In caso di maltempo, il giorno 02/03/2024 e’ istituita la seguente disciplina:

• dalle ore 06.00 alle ore 13.00 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza del Municipio.

In virtù di tale provvedimento sarà istituito il divieto di transito veicolare in Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Piazza del Municipio.

I veicoli in transito su Corso Italia, giunti all’intersezione con Via Dante Alighieri, avranno obbligo di svolta a destra su detta strada.