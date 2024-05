Domenica 12 maggio la 70esima edizione del Mercatino dei Ragazzi del Calcit

Arezzo, 4 maggio 2024 – Pur con un rinvio di mezzo a causa del maltempo, l'anno scorso superò il traguardo dei 50mila euro. Domenica 12 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit ci riproverà. Nel mirino battere uno dei tanti record di incassi e presenze del Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo e raccogliere fondi da destinare al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche, gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Un impegno continuo attivo 365 giorni l’anno a cui il Calcit destina ogni anno circa 350 mila euro, 30 mila al mese. Domenica 12 maggio per la 70esima edizione del Mercatino dei Ragazzi, il più grande evento all’aperto che si svolge come di consueto la seconda domenica di maggio in zona Eden, sono attesi 250 banchini e circa 400 ragazzi, accompagnati da altrettanti genitori, migliaia di persone per un evento che attira ogni volta tantissimi aretini pronti a fare acquisti donando generosamente per la causa del Calcit. L’evento è stato presentato ieri alla scuola Pio Borri riprendendo una tradizione pre Covid e coinvolgendo proprio i bambini che da sempre sono l’anima dell’evento di maggio. “Prima di interrompere la tradizione col Covid, ogni anno il Mercatino dei Ragazzi veniva presentato in una scuola diversa proprio per celebrare la grande partecipazione delle scuole aretine – spiega Giancarlo Sassoli Presidente del Calcit – quest’anno abbiamo ripreso il filo interrotto e abbiamo lanciato l’evento alla Pio Borri. La prossima settimana presenteremo anche la medaglia del Calcit realizzata dalla sezione orafi del Margaritone. Obiettivo con il Mercatino di domenica 12 maggio, raccogliere fondi da destinare al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche per cui il Calcit ogni mese versa circa 30 mila euro. In ponte anche altri progetti ma riguarderanno la seconda metà dell'anno. Tutti gli eventi di maggio invece sono destinati allo Scudo”. Maggio infatti è il mese per eccellenza degli eventi targati Calcit. Non solo il Mercatino dei Ragazzi, anche il ritorno del Mercatino in Concerto e quello dell’evento Mani & Cuore con migliaia di copertine di lana pronte ad essere stese sul mattonato di piazza Grande il 26 maggio. “Al Mercatino di domenica 12 maggio parteciperanno 250 banchi disposti su un solo lato dall’edicola di via Spinello a quella di via Guadagnoli – spiega Sassoli – una sistemazione che agevola il passaggio dei visitatori. Ci saranno circa 400 ragazzi, migliaia di persone tra accompagnatori e genitori e poi migliaia di aretini pronti come sempre a sostenerci. Speriamo in una bella giornata di sole, quando il meteo ci assiste si fanno incassi record. Tante le scuole che parteciperanno: Orafi, il liceo scientifico, il Fossombroni, e tanti collaboratori storici, il gruppo donne rosso verdi, il gruppo donne Porta del Foro, il gruppo Aspettando il Mercatino, gli amici di Santa Firmina e Ponticino, il gruppo femminile, Fiab, Oasi, la pesca del Calcit, il banco dei libri, Sei Toscana, i piccoli chef. Ci sarà il gruppo Mani & Cuore per il Calcit pronte ad animare con 1500 copertine in piazza Grande la seconda edizione dell’evento biennale il 26 maggio. E ci sarà il Mercatino in concerto con una postazione allo stand ristoro e un piano in cui tanti giovani potranno esibirsi dalle 16 alle 18. La rassegna parte il 12 maggio e prosegue al circolo Artistico, previsto un concerto finale al Petrarca il 26 maggio, parteciperanno oltre 500 ragazzi tra scuole e cori. E anche in questo caso i fondi saranno destinati allo Scudo”.