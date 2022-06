Toscana, con Fido in vacanza: ecco la mappa delle spiagge pet-friendly

Firenze, 22 giugno 2022 - Dall'Isola d'Elba, al Giglio, dalla Maremma alla Versilia, quali sono le spiagge accessibili ai cani? A stabilire se Fido può stare in riva al mare e fare il bagno sono i Comuni e anche le ordinanze delle Capitanerie di Porto. L'unica deroga, che vale ovunque, è per i cani di salvataggio, che possono accedere su tutte le spiagge, purché dotati di specifico brevetto. Ecco una mappa per orientarsi tra le dog beach della regione, dove il nostro amico a quattro zampe può godersi il mare in libertà e in tutta sicurezza. Due bau beach si possono trovare a Cecina, in provincia di Livorno. Una è a nord (Gorette) e una a sud (Fosso Nuovo), dove è consentito e regolamentato l'accesso agli animali domestici. Nell'area Gorette nord c'è una parte a libero accesso ed una parte attrezzata, privata, dove il costo per un ombrellone è di 30 euro al giorno . Altre spiagge dove portare Fido si possono trovare a Piombino, in particolare la spiaggia sotto i Bernardini, vicino al cimitero comunale, quella a 100 metri dal golfo di Calamoresca e quella sotto i macelli pubblici. Sul territorio comunale di Livorno si trovano la spiaggia comunale di Felciaio, tra i Bagni Fiume e i Bagni Pejani in località Ardenza, e la Cabianca, sul viale Antignano, subito dopo la scalinata che porta al mare. A Felciaio è presente acqua corrente, a Cabianca i proprietari del cane devono portare tutto, non solo ombrellone e ciotola, ma anche acqua potabile. Numerose le strutture dog-friendly a San Vincenzo, sulla Costa degli Etruschi, dove c'è la nota Dog Beach con 30 metri di spiaggia libera e 100 metri di stabilimento balneare, oltre a 9mila metri quadrati di parco naturale ombreggiato, direttamente dietro il lido, dove far passeggiare il proprio cane nelle ...