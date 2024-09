Arezzo, 30 settembre 2024 – Diffida sindacale alla Fidelitas per i contratti in deroga

Azione di Cgil e Cisl per tutelare i diritti dei lavoratori della vigilanza

Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno inviato una diffida alla Fidelitas, società di servizi di sicurezza che ha la sua sede centrale a Bergamo e che opera anche nella provincia di Arezzo. “La diffida – ricorda Bianca Marinari, dirigente Filcams – è relativa alla firma di contratti di lavoro individuali in deroga a quello nazionale della categoria. Avevamo avuto un incontro con l’azienda e le avevamo espressamente dichiarato la nostra contrarietà. La Fidelitas, invece, ha voluto procedere egualmente nei confronti di 9 lavoratori”.

Da qui la diffida: “si chiede l'annullamento dall’applicazione di nuovi orari ed il ripristino degli ordinari orari sino ad oggi svolti; si diffida inoltre l'Azienda dal procedere unilateralmente sulla organizzazione del lavoro in assenza di confronto in merito con le Rappresentanze Sindacali. Stigmatizziamo inoltre l’intimidazione ricevuta da parte vostra dai lavoratori in caso di diniego alla firma di tali lettere da voi consegnate individualmente”.

Il clima sta diventando quindi pesante perché il rapporto diretto tra azienda e singolo lavoratore mette quest’ultimo oggettivamente in difficoltà nel respingere la richiesta dell’impresa.

“Ci dispiace – conclude Marinari – che la Uiltucs Uil non abbia condiviso la nostra diffida all’azienda. Riteniamo che l’unità dei sindacati e degli addetti sia fondamentale per difendere i diritti dei lavoratori, in modo particolare in un settore complesso e delicato quale quello della vigilanza”.