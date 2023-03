Dieci anni dopo il borgo ritrova la sua chiesa: fu danneggiata dal terremoto

La celebrazione per la riapertura della chiesa (foto Ugo Borghesi)

Gallicano (Lucca), 26marzo 2023 – Campane a festa che da Verni, il piccolo borgo nel comune di Gallicano, si potevano ascoltare da tutte la Valle, grazie ai gruppi dei campanari di Barga e Valle del Serchio, che oggi annunciavano la gioia e la solennità della riapertura al culto della chiesa di San Martino Vescovo, dichiarata inagibile a causa di importanti danneggiamenti strutturali provocati dal terremoto del 2013 e da allora interdetta alle visite.



La giornata storica si è aperta con la cerimonia di benedizione del luogo sacro, seguita dai saluti e dai ringraziamenti all’intera comunità di Verni, per la tenacia con la quale hanno portato avanti il progetto di salvataggio della loro chiesa, alle tante associazioni che hanno promosso e animato manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi per la ricostruzione, oltre al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Curia, del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.

La bellissima chiesa parrocchiale di Verni, di fondazione longobarda, è tra le più antiche della Garfagnana e rappresenta, con il suo recupero dall’abbandono, il forte legame storico, culturale e spirituale che i cittadini e le istituzioni hanno con il territorio di riferimento.



La messa è stata celebrata dal vicario generale,dell’Arcidiocesi di Lucca, mons. Michelangelo Giannotti, e animata dalla Corale polifonica di Gallicano diretta da don Fiorenzo Toti.



Ancora musica per completare la giornata di festa, con l’esibizione di Bernhard van Almsick, direttore Accademia di Musica di Marktoberdorf in Baviera, e di Frank Ebel, docente di Musica all’Università di Ratisbona.