Deejay e droni per raccontare la bellezza di Cortona ai giovani e ai «turisti-millennials»

Arezzo, 22 marzo 2023 – Un video per celebrare le bellezze storico artistiche di Cortona, lo ha prodotto l’associazione culturale Cautha, con l’obiettivo di generare valore per il territorio. Il gruppo composto da giovani cortonesi ha realizzato la clip grazie a sponsor privati e al patrocinio del Comune. In attesa dei flussi turistici, ma anche per gli stessi cittadini cortonesi, Cortona si presenta così al pubblico dei social in tutta la sua bellezza, catturata in più momenti della giornata, dal mattino in Fortezza del Girifalco al tramonto sul Belvedere. Il tutto accompagnato dalla musica del Dj resident e componente di Cautha, Gabriele Banchelli.

«Siamo felici di cominciare questo 2023 con una celebrazione di Cortona: il bello della nostra associazione è che accogliamo le idee di chi voglia spendersi per il territorio e le rendiamo realizzabili, grazie al supporto di tantissime realtà che credono in noi e ci permettono di portare a termine i nostri progetti - dichiara Iacopo Mancini, presidente di Cautha - Per questo video abbiamo messo a terra l’idea del nostro associato Gabriele Banchelli, grazie al supporto dell’Amministrazione e di numerosi sponsor privati: una promozione di Cortona su tutti i social, una specie di trailer e biglietto da visita per la città, a cui seguiranno altri tre video più brevi con i momenti più suggestivi delle riprese. Ci tengo a ringraziare l’assessore Francesco Attesti per averci assistito e consigliato, tutti gli associati di Cautha per aver collaborato alla realizzazione del progetto, Faisele Oujerm e Edoardo Terrosi per le riprese e infine gli sponsor, senza i quali niente sarebbe stato possibile: Maec Cortona, Porcobrado, Molesini Wine Club, Magini Cortona Restauro ed Edilizia, Beactive Fitness e Salute, HTT Hill Town Tours, Tonino e Fringuello. Tutti insieme continueremo a creare valore per Cortona».

«Apprezziamo questo interessante tentativo di contaminazione - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona Francesco Attesti - crediamo che questo video possa essere un modo per avvicinare i giovani alle bellezze storico artistiche della nostra città».

