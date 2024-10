Arezzo, 16 ottobre 2024 – Deborah Gressani vince la Borsa di Studio “Bruno Bernacchia” 2024

Premiazione e Colloquio con gli storici, venerdì 18 ottobre ore 17 al Palazzo Comunale di Arezzo

Venerdì 18 ottobre alle 17:00 la sala del Consiglio Comunale di Arezzo ospiterà la cerimonia di premiazione della V edizione della Borsa di Studio “Bruno Bernacchia” che ha premiato con 3.000,00 euro l'elaborato di Deborah Gressani intitolato Il ’68 nelle caserme. Il movimento dei soldati in Friuli (1970-1976).

La borsa di studio è promossa dall’associazione “Amici di Bruno” in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco), sotto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Arezzo. Questo premio non solo celebra il lavoro di ricerca storica, ma onora anche la memoria di Bruno Bernacchia sostenendo i giovani storici italiani. E, da questa edizione, viene dedicata ad una figura di spicco della politica e della vita civile di Arezzo: la prima dedica è ad Aldo Ducci.

Durante la cerimonia, oltre alla premiazione, avrà luogo il colloquio “L'Italia repubblicana e le possibilità di progresso civile” tra gli storici della giuria Sissco Enrico Acciai, Paola Pizzo e Gianluca Scroccu e i premiati Deborah Gressani e Andrea Quattromini (quest’ultimo meritevole di menzione speciale per il suo elaborato Per una biografia politica di Ernesto Rossi).

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, porteranno il saluto istituzionale.

Gli Amici di Bruno ringraziano la Regione Toscana e il Comune di Arezzo per il Patrocinio e i finanziatori del Premio che, onorando la memoria di Bruno Bernacchia, aiutano la ricerca storica e sostengono alcuni dei più brillanti giovani storici italiani. Un ringraziamento particolare alla Cooperativa Koiné che da anni sostiene il premio.