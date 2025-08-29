“ De André canta De André”, Cristiano stasera a Sansepolcro

Arezzo, 29 agosto 2025 – Quest'estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con “ De André canta De André Best Of Estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Al calendario già annunciato, si aggiunge la data aretina di Sansepolcro. L'artista sarà infatti sul palco del Berta Music Festival, stasera. Con «De André Canta De André Best Of Estate 2025» Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora conosciuto, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album De André canta De André – Vol. 1 (2009), De André canta De André – Vol. 2 (2010), De André canta De André – Vol. 3 (2017) e De André canta De André – Storia di un impiegato (2023), dopo vari tour sold out dedica ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”. Lo spettatore sarà così accompagnato in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. I biglietti per la data di Sansepolcro sono disponibili su Ticketone e Ticketsms.