Dal Rotary borse di studio per gli studenti dell’Istituto Gobetti Volta

Firenze, 26 settembre 2024 – Ieri sera, a Villa Olmi, i soci del Rotary Club Bagno a Ripoli hanno potuto incontrare dal vivo buona parte dei diciassette studenti dell’Istituto Gobetti Volta che hanno ricevuto le borse di studio finanziate dal Club, nel corso dell’anno accademico 2023-2024. Complessivamente, il Rotary Bagno a Ripoli aveva donato alla scuola 5000 euro, che l’Istituto ha suddiviso tra diciassette studenti secondo vari criteri di giudizio, valutando le necessità dei singoli casi. Per alcuni ragazzi, per esempio, la borsa di studio si tradotta in buoni per l’acquisto di materiale scolastico, per altri nel finanziamento di esperienze di studio all’estero ecc. “Stiamo parlando di un polo attorno al quale gravitano oltre 2000 persone, tra corpo docenti, dipendenti e studenti – ha commentato il presidente rotariano in carica Gianfranco Labile -. È stato emozionante ieri sera incontrare dal vivo gli studenti, così come il Dirigente Scolastico Prof. Simone Cavari. Ringrazio il past president del nostro Club Giacomo Aloigi per aver avviato un progetto così importante, e i soci del club che hanno assunto un impegno attivo in prima persona, come la Dott.ssa Patrizia Angiolini, che ha tenuto per i ragazzi il corso intitolato “Alcol, spirito sconosciuto”, dedicato agli effetti dell’abuso dell’alcol sui giovani. Il Rotary Club Bagno a Ripoli - ha concluso il Presidente Labile - sosterrà il progetto di borse di studio per l’Istituto Gobetti Volta, anche per l’anno 2024-2025.” “Occorre investire sulla formazione dei nostri ragazzi, ed aiutarli a costruirsi un futuro, partendo proprio dalla scuola", ha poi commentato Giacomo Aloigi, promotore del Service. Al termine dell’incontro gli studenti presenti hanno ricevuto il tributo del Presidente Gianfranco Labile e di tutti i soci.