Da Firenze a Sanremo: 'Ti volevo dedicare' approda nella Riviera dei Fiori

Firenze, 9 febbraio 2024 - Da Firenze a Sanremo per raccontare protagonisti e retroscena del Festival. “Ti volevo dedicare” trasmissione di musica a richiesta dell’emittente radiofonica cittadina LadyRadio si è infatti trasferita in questi giorni nella Riviera dei Fiori per seguire la grande kermesse dedicata alla musica italiana.

Per l’occasione, Franceskino Dj, il conduttore e animatore del programma, è affiancato dalla giornalista Eva Edili e dall’influencer e content creator Giulia Lebon. L’obbiettivo della tripla presenza è quello di raccontare Sanremo sotto più punti di vista: l’ironia di Franceskino Dj punta a descrivere ciò che accade dietro le quinte della kermesse sanremese, con le sue curiosità e gli aneddoti passati e presenti, dando spazio anche ai personaggi più stravaganti della manifestazione. La giornalista Eva Edili incontra invece i cantanti in gara intervistandoli a proposito delle loro canzoni, ma anche delle rispettive storie e carriere. Infine, l’influencer Giulia Lebon sta seguendo il festival della canzone italiana dedicandosi al lato social di questa 74esima edizione, fra tendenze moda, look stravaganti, gossip e retroscena. «In questi giorni abbiamo notato tanto interesse e partecipazione nei nostri confronti – spiegano – grazie anche al fatto che l’aspetto radiofonico sta diventando sempre più centrale nel Festival».

Dopo una settimana intensa sulla Riviera dei Fiori, l’ultimo appuntamento è previsto domani, sabato 10 febbraio, dalle 16 alle 18, sulle frequenze di LadyRadio, ma dell’avventura sanremese si continuerà sicuramente a parlare anche nei prossimi giorni.