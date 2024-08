Da Arezzo a Rimini e Riccione in bus: il servizio prosegue fino all’8 settembre

Arezzo, 28 agosto 2024 – Il servizio bus quotidiano che collega ogni giorno Arezzo, Rimini e Riccione proseguirà fino a domenica 8 settembre. Il servizio, nato quest’anno dalla collaborazione tra Tiemme e Autolinee Toscane, si svolge su autobus Granturismo e offre una serie di vantaggi e caratteristiche progettate per garantire un viaggio confortevole e piacevole. Lungo il percorso, sono previste anche alcune fermate strategiche per consentire l'imbarco di passeggeri non residenti ad Arezzo ma che abitano in aree urbane lungo il percorso. L’iniziativa prevede anche la possibilità di muoversi nel bacino urbano di Rimini, raggiungendo anche le spiagge, con i bus di Start Romagna, presentandosi in possesso del biglietto utile a fruire dei mezzi grazie all’accordo di collaborazione tra Aziende di Trasporto toscane e romagnola. Inoltre, si propone un collegamento quotidiano, diretto e veloce per Aquafan di Riccione, permettendo di passare un’intera giornata tra i più famosi scivoli d’Italia oppure nel Parco Oltremare.

La nuova linea verso la Romagna. Quotidianamente è prevista la partenza alle 7,00 da Arezzo (via Monterchi / Sansepolcro / E45 / autostrada A14) per Rimini con arrivo in via Fada/Centro Studi. In collaborazione con Start Romagna e nell’ottica di agevolare l’utenza riducendo i disagi derivanti dall’utilizzo dei mezzi privati (traffico, parcheggio etc.), il biglietto TIEMME/ at sarà integrabile con il titolo di viaggio bus urbano del bacino di Rimini dando diritto al viaggiatore di poter fruire dei trasporti locali (bacino urbano 900 di Rimini) oppure spostarsi con la Metromare da Rimini a Riccione. Inoltre Start Romagna mette a disposizione uno shuttle urbano gratuito con destinazione spiagge di Rimini, prenotabile in anticipo tramite app, per un massimo di 5 persone a prenotazione. Effettuata la fermata a Rimini, la linea prosegue, via autostrada A14, per Riccione Aquafan / Parco Oltremare con arrivo previsto alle 9.55, offrendo quindi l’intera giornata per il divertimento e il relax estivo. La partenza per il rientro ad Arezzo è prevista alle ore 18 dall’Aquafan e alle 18.25 da Rimini con arrivo a destinazione alle 20.55.

Orari. La partenza da Arezzo avviene ogni giorno alle ore 7.00 dal Terminal di fronte alla Stazione Fs. Prevista, alle 7.05, anche la fermata nella zona dello Stadio di Arezzo. Il viaggio prosegue via Monterchi con fermata alle 7.25 in località Le Ville, di fronte alla Chiesa, e Sansepolcro con fermata al bar Santioni alle 7.40. L’arrivo è previsto – via E45 – in via Fada / Centro Studi di Rimini alle 9.30. Arrivo previsto all’ Aquafan/Oltremare alle 9.55.

La corsa di ritorno partirà dall’Aquafan/Oltremare alle 18.00, alle 18.25 da Rimini/Centro Studi con arrivo ad Arezzo alle 20.55. Anche in questo caso sono previste le fermate intermedie di Sansepolcro (20.15), Monterchi - Le Ville (20.30) e Arezzo zona Stadio (20.50).

Tariffe. Il servizio è svolto con autobus dotati di sedili ergonomici e spaziosi, ideali per viaggi lunghi, sedili reclinabili, ampio spazio per le gambe e aria condizionata. Biglietti a partire da 9,99 euro. Prenotazione obbligatoria collegandosi al sito tiemmespa.it, nella sezione “I nostri servizi/Linee Mare”, o attraverso la App Tiemmespa oppure direttamente nei punti vendita autorizzati. Informazioni telefoniche all’800-100403 oppure 199-122344.