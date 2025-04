Arezzo, 14 aprile 2025 – CRT rafforza la sua presenza ad Arezzo con CARTA Il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto verrà inaugurato dal Presidente Giani il 14 aprile in via Monte Falco La CRT consolida la sua presenza nella città di Arezzo. Dopo l’apertura, lo scorso anno, dell’ambulatorio per l’età evolutiva, ecco la CARTA e cioè il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto. Verrà inaugurato alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile al numero 12 di via Monte Falco. “Queste attività ambulatoriali – annuncia Elena Aldinucci, Direttrice dei presidi territoriali della Clinica - sono rivolte a pazienti con esiti di origine vascolare (ictus, emorragia cerebrale), ortopedica (protesica, traumatologica complessa, fratture femore), o malattie neurologiche (sclerosi multipla, parkinson, disturbi neuromuscolari, ecc…). trattamenti neuropsicologici/psicoterapeutici nei disturbi cognitivi. il servizio di neuropsicologia prevede una fase di valutazione (approfondimento neuropsico- logico e psicodiagnostico a fini clinici e forensi) e trattamento (training cognitivo, riabilitazio- ne cognitiva, stimolazione cognitiva di gruppo, psicoterapia e counselling per pazienti, fami- liari, operatori sociali e operatori sanitari)”. In via Monte Falco sarà possibile anche una terpia mirata e antidolorifica con un presidio robotico di ultima generazione, l’Hunova Movendo Technology. “È un dispositivo – ricorda il Direttore generale della CRT, Antonio Boncompagni - utilizzato per la riabilitazione e la valutazione funzionale senso motoria di arti inferiori, colonna vertebrale e core stability training, per la rieducazione funzionale e motoria e dell'equilibrio del paziente. Hunova trova facile impiego non solo nell'area della riabilitazione post-traumatica ma anche in campo ortopedico, neurologico, sportivo e della riabilitazione degli anziani. Rispetto a quest'ultima, è inoltre possibile effettuare valutazioni che permettano di quantificare il rischio cadute, così da consentire agli operatori della riabilitazione di modulare il proprio intervento sugli aspetti motori e neuro- cognitivi che intervengono nel limitare o prevenire quale rischio”. La presidente Albarosa Fuccini sottolinea il valore del nuovo investimento della CRT: “CARTA rappresenta il rafforzamento della nostra presenza in città, dopo l’apertura, lo scorso anno dell’ambulatorio per l’età evolutiva. La CRT mantiene le sue radici in Valdarno ma la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori, ha ormai reso la Clinica un punto di riferimento per la riabilitazione in tutta l’area della Asl Tse”. Le professionalità presenti nella nuova struttura Crt: medico specialista, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, neuropsicologo e psicoterapeuta Per accedere ai servizi CRT di via Monte Falco occorre che il proprio medico di medicina generale richieda la visita all’equipe multidisciplinare presso la commissione del distretto di residenza, che valuterà il progetto individuale appropriato. La nuova struttura sarà inaugurata alle ore 18 di lunedì 14 aprile dal Presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani. Interverranno anche i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis; il Direttore della zona aretina della Asl Tse, Alfredo Notargiacomo; il responsabile delle medicina fisica e riabilitativa della Asl Tse, Mauro Mancuso; il Direttore sanitario della CRT, Cristiano Scarselli; la Direttrice dei presidi territoriali della Clinica, Elena Aldinucci; la Presidente e il Direttore generale della CRT, Albarosa Fuccini e Antonio Boncompagni.