Arezzo, 18 ottobre 2024 – CRT, nuovi servizi per i disturbi nell’età evolutiva

Una risposta alle famiglie sul territorio in risposta alle domande di associazioni, Comuni e Conferenza dei sindaci

Si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione, a San Giovanni, degli ambulatori della CRT dedicati all’età evolutiva. Saranno attivi dal 1 gennaio del prossimo anno al numero 33 di via Giugno. Nel frattempo si stanno intensificando gli incontri con i rappresentanti della Conferenza dei Sindaci, con i Responsabili UFSMIA e del Distretto Valdarno per rafforzare le risposte riabilitative erogabili dalla Clinica. In questo contesto, si è svolto ieri un convegno sugli strumenti operativi nei confronti dell'autismo con esperti dell'Università La Sapienza di Roma che proseguiranno nei prossimi mesi.

La CRT sta quindi rafforzando sia le attività abilitative che le strutture dedicate all'età evolutiva rispondendo alla domanda di potenziamento avanzate da associazioni, Sindaci e Conferenza di zona. In particolare, le associazioni avevano evidenziato il disagio vissuto da famiglie del territorio costrette a rivolgersi ad altri territori o al privato, con pesi organizzativi ed economici importanti, per trovare risposte adeguate al bisogno di terapie abilitative dei figli. La CRT ha quindi programmato un incremento delle risorse professionali e strutturali per dare risposte ai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo, iniziando a mettere a disposizione anche trattamenti cognitivo comportamentali e per i disturbi specifici dell'apprendimento.