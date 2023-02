Covid Umbria, fondazione Gimbe: "Scende ancora l'incidenza dei casi"

Scende l'andamento settimanale

Perugia, 6 febbraio 2023 - Scende ancora in Umbria l'incidenza dei casi Covid per 100 mila abitanti, 93,1 nella settimana 27 gennaio-2 febbraio, 6,6 in meno rispetto a lunedì scorso secondo il quadro della fondazione Gimbe. Lo studio evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 6,7% rispetto alla settimana precedente (quando era stato registrato un meno 32,9 per cento).

Secondo l'analisi di Gimbe la percentuale di popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 9,8% (media Italia 11,0%) cui aggiungere uno 0,9 temporaneamente protetta in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni. Sotto la media nazionale - per i dati di Gimbe - il tasso di copertura con i vaccini sia per la quarta dose, del 23,8% contro 30,9%, e la quinta, 6,9% nella regione mentre il Paese è al 13,9%.

L'andamento giornaliero: a fronte di 26 tamponi e 288 test antigenici processati - sono stati registrati 32 nuovi positivi, 68 guariti e un nuovo decesso. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato al 6 febbraio, sono 1.347 (-37 rispetto al 5 febbraio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. In corsia: 124 (+2 rispetto al 5 febbraio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 5 (+1 rispetto al 5 febbraio) in terapia intensiva.