Covid Toscana, la mappa dei contagi: ecco l'andamento del virus nei comuni

Firenze, 25 maggio 2022 – Sono 1.266 su 11.661 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti di 34,51. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Prima in Toscana per tasso di incidenza è la provincia di Siena, a 46, con 122 casi Covid in più nelle ultime 24 ore. E' invece in provincia di Arezzo il comune toscano dove il virus circola di più: a Chitignano il tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti balza a quasi 342. I casi in più sono 3, su una popolazione che non arriva ai 900 residenti.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid-19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di mercoledì 25 maggio, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 46 (122 nuovi casi)

Grosseto 42 (91 nuovi casi)

Livorno 36 (118 nuovi casi)

Pisa 36 (148 nuovi casi)

Massa-Carrara 35 (67 nuovi casi)

Firenze 35 (343 nuovi casi)

Arezzo 33 (112 nuovi casi)

Lucca 30 (115 nuovi casi)

Prato 29 (73 nuovi casi)

Pistoia 26 (77 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) è Rufina, in Mugello, il comune con il tasso di nuovi contagi giornalieri per centomila abitanti più alto: supera quota 153, con 11 casi Covid in più su oltre 7mila residenti. Seguono altri comuni in provincia di Firenze: Dicomano (110), Vaglia (96) e Barberino di Mugello (84). Ha un tasso di incidenza di 81 il comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, seguito da San Casciano Val di Pesa, di nuovo in provincia di Firenze, a quasi 66, e da Marliana, in provincia di Pistoia, a 64.

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il tasso più alto si registra a Piazza al Serchio. Il comune lucchese è quasi a quota 181, con 4 casi in più su 2.214 abitanti. Sfiora il tasso di 146 San Romano in Garfagnana, quindi Calci, a 142, e Montecatini Val di Cecina, a 118, entrambi in provincia di Pisa. Ha un tasso di quasi 96 Marciana, sull'Isola d'Elba, seguito, a 95, da Podenzana, in provincia di Massa Carrara.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre che nel comune 'maglia nera' Chitignano, resta alta la circolazione del virus a Cetona, nell'aretino, a quasi 237, con 6 casi Covid in più nelle ultime 24 ore. Seguono Radicondoli (218), Castel Focognano (201), Scarlino (157), Ortignano Raggiolo (118), Castel San Niccolò (116). Si mantengono su un tasso superiore a 100 anche Lucignano (Arezzo) e Gaiole in Chianti (Siena), entrambi a circa 115, Subbiano (Arezzo), a 111 e Sarteano (Siena) a 110.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 50 (41 nuovi casi)

Siena 48 (26 nuovi casi)

Firenze 43 (153 nuovi casi)

Lucca 42 (37 nuovi casi)

Massa 40 (27 nuovi casi)

Livorno 40 (62 nuovi casi)

Carrara 40 (24 nuovi casi)

Pisa 39 (35 nuovi casi)

Pistoia 35 (32 nuovi casi)

Arezzo 29 (28 nuovi casi)

Prato 27 (52 nuovi casi)