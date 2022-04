Covid Toscana, i dati del 10 aprile: 3.653 nuovi contagi

Firenze, 10 aprile 2022 - Continua il quotidiano monitoraggio sui casi di Covid in Toscana. Oggi, domenica 10 aprile, secondo le prime anticipazioni della Regione sui dati, sono 3.653 i nuovi casi registrati a fronte su 23.998 test di cui 5.679 tamponi molecolari e 18.319 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,22% (64,8% sulle prime diagnosi).

Continua anche la campagna vaccinale con 8.845.407 vaccini somministrati in Toscana.

La mappa del contagio

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 287.998 i casi complessivi a oggi a Firenze (925 in più rispetto a ieri), 71.944 a Prato (170 in più), 82.815 a Pistoia (300 in più), 49.663 a Massa (254 in più), 108.235 a Lucca (380 in più), 116.979 a Pisa (429 in più), 89.711 a Livorno (370 in più), 94.414 ad Arezzo (288 in più), 70.712 a Siena (333 in più), 53.736 a Grosseto (204 in più).

Il totale degli ospedalizzati in Toscana nel grafico Covistat Infn: