Il covid? C’è ancora in Toscana, ma non supera i 500 casi: i dati del 21 febbraio

Covid, i dati del 21 febbraio

Firenze, 21 febbraio 2023 – Il covid c'è ancora in Toscana. Ma i suoi numeri restano contenuti e non si discostano dai circa 500 casi al giorno. L’ultima volta in cui i casi superarono i mille? Nei giorni delle vacanze di Natale. Nella giornata del 21 febbraio i casi registrati sono stati 455. Di questi, 103 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 352 con test rapido.

Sono 424.936 i casi totali a Firenze (131 in più rispetto a ieri), 103.494 in provincia di Prato (22 in più), 123.296 a Pistoia (23 in più), 83.327 a Massa Carrara (32 in più), 173.121 a Lucca (40 in più), 185.944 a Pisa (59 in più), 146.670 a Livorno (39 in più), 143.367 ad Arezzo (34 in più), 113.490 a Siena (40 in più) e 88.937 a Grosseto (33 in più).

Al momento in Toscana risultano pertanto 16.560 positivi. Di questi 173 (23 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 8 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Sono quattro i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore: 3 uomini e una donna con un'età media di 80 anni.

Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 45.265 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (44.817) e Pisa (44.587). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 40.095).