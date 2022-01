Firenze, 13 gennaio 2022 - Il tasso di incidenza dei contagi ogni centomila abitanti permette di capire se un certo numero di positivi individuato in una giornata siano tanti o pochi in un dato territorio. Per esempio, dieci casi in un paesino di 700 abitanti hanno un impatto in proporzione molto maggiore rispetto agli stessi dieci casi registrati in una città di 200mila persone.

Ecco le zone della Toscana dove in questo momento il virus corre di più.

GUARDA LA TABELLA: i dati comune per comune

Nelle ultime 24 ore il comune toscano con il tasso di incidenza ogni centomila abitanti più alto è Palaia (Pisa) con un tasso di 1.318 dovuto a 60 nuovi positivi su meno di 5mila abitanti.

Toscana Centro

Tra le province di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla Zona del Cuoio della provincia di Pisa) il comune con l'incidenza più alta di oggi è VAglia (Firenze), con 804 di tasso a causa di 42 nuovi positivi. Seguono Campi Bisenzio (611), Vinci (592), Castelfiorentino (578), Montopoli in Val d'Arno (562).

Toscana Nord Ovest

Detto del dato di Palaia, il più alto della regione, fra le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa seguono Orciano Pisano con 635 (solo quattro nuovi casi, ma su una popolazione di appena 629 persone), poi Sassetta (628), Porcari (592), Pescaglia (587) e Casciana Terme Lari (502).

Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena il comune "maglia nera" di oggi è Castel Focognano (Arezzo) con 668 (20 nuovi casi), poi Semproniano con 606 (6 casi), Piancastagnaio con 569, Poppi, Cinigiano e Chiusi della Verna.

Le province

Il tasso a livello di provincia

Arezzo 329 (1.110 casi nelle ultime 24 ore)

Firenze 431 (4.258 casi)

Grosseto 275 (603 nuovi casi)

Livorno 362 (1.195 nuovi casi)

Lucca 316 (1.205 nuovi casi)

Massa Carrara 278 (528 nuovi casi)

Pisa 384 (1.600 nuovi casi)

Prato 331 (848 nuovi casi)

Pistoia 355 (1.034 nuovi casi)

Siena 292 (770 nuovi casi)