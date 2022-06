Covid Toscana, come si muove il virus sul territorio: i dati nei comuni

Firenze, 3 giugno 2022 – Sono 307 su 3.131 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti a quota 8,37. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Prima in Toscana per circolazione del virus è la provincia di Grosseto, il cui tasso di incidenza è di 13 e 29 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. E' invece in provincia di Siena il primo comune toscano per tasso di incidenza: è Pienza, che sfiora quota 99, con 2 casi Covid in più su poco più di 2mila abitanti. Ecco come il virus circola in Toscana nei dati di venerdì 3 giugno, suddivisi per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 13 (29 nuovi casi)

Siena 11 (30 nuovi casi)

Livorno 11 (36 nuovi casi)

Firenze 10 (101 nuovi casi)

Pistoia 7 (20 nuovi casi)

Arezzo 7 (22 nuovi casi)

Pisa 6 (27 nuovi casi)

Prato 5 (14 nuovi casi)

Lucca 5 (19 nuovi casi)

Massa-Carrara 5 (9 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), primo comune è Marliana, nel pistoiese, con un tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti pari a 32, con un caso in più nelle ultime 24 ore. Seguono quattro comuni della città metropolitana fiorentina: Rufina e Calenzano (con un tasso di incidenza per entrambi pari a 28), Pontassieve (24) e Fiesole (22). Ha un tasso di 20 Montecatini Terme, nel pistoiese.

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, comune 'maglia nera' nei dati di oggi è Portoferraio, sull'isola d'Elba, con un tasso di incidenza di 67 e 8 casi Covid in più su 11.915 abitanti. Seguono Castagneto Carducci (Livorno), a 46, Campo nell'Elba (Livorno), a 41, quindi Rio (Livorno) a 30, Pontremoli (Massa Carrara) a 28, Campiglia Marittima (Livorno) a 24, Peccioli (Pisa) a 21 e Volterra (Pisa) a 20.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre che nel comune toscano con il tasso di incidenza più alto, ovvero Pienza, il virus circola a Campagnatico, nel grossetano, dove il tasso sfiora quota 86 e i nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 2. Seguono Piancastagnaio (Siena), a 74, Castiglione della Pescaia (Grosseto) e Castel del Piano (Grosseto), entrambi a 42, quindi Cetona (Siena), a 40, Monte Argentario (Grosseto) a 34, Poppi (Arezzo) a 33, Subbiano (Arezzo) a 32, Asciano (Siena) a 29, Casole d'Elsa (Siena) a 27 e Sovicille (Siena) a 20.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 17 (14 nuovi casi)

Firenze 16 (57 nuovi casi)

Pisa 15 (13 nuovi casi)

Siena 15 (8 nuovi casi)

Arezzo 14 (14 nuovi casi)

Livorno 9 (14 nuovi casi)

Massa 6 (4 nuovi casi)

Prato 6 (11 nuovi casi)

Pistoia 4 (4 nuovi casi)

Lucca 3 (3 nuovi casi)

Carrara 2 (1 nuovo caso)