Covid Toscana, dati 1 marzo: oltre 2900 contagi, 22 morti. Giù i ricoveri

Firenze, 28 febbraio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi registrati oggi, 1 marzo, nella regione sono 2.918. Il dato emerge su un totale di 33.647 test di cui 8.041 tamponi molecolari e 25.606 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,67% (48,2% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri i casi sono in aumento (erano 1.008) a fronte di un numero più che triplo di test (erano 9.393) e conseguentemente il tasso di positività è in calo (era 10,73%). Per quanto riguarda invece i vaccini quelli somministrati sino ad oggi sono 8.673.572 di cui 2.297.348 dosi booster.

Intanto in Toscana è imminente l'arrivo del vaccino Novavax con il governatore Eugenio Giani, che si augura che, attraverso questo nuovo siero «anche quel residuo numero di no-vax, viste le caratteristiche del vaccino, possa cogliere al volo l'occasione per fare il loro dovere nei confronti della comunità, ovvero vaccinarsi, e di non nascondersi e trincerarsi dietro al fatto che diminuiscono i contagi».

Oggi sono stati eseguiti 8.041 tamponi molecolari e 25.606 tamponi antigenici rapidi, di questi l'8,7% è risultato positivo. Sono invece 6.058 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.783, -7,3% rispetto a ieri.

​Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 846 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (3 in più).

​22 morti

Si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 85,4 anni (1 a Firenze, 2 a Pistoia, 2 a Lucca, 5 a Pisa, 5 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 5 a Grosseto). Sono 9.050 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.867 a Firenze, 762 a Prato, 827 a Pistoia, 607 a Massa Carrara, 854 a Lucca, 955 a Pisa, 655 a Livorno, 621 ad Arezzo, 464 a Siena, 323 a Grosseto, 115 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Età media nuovi positivi

L'età media dei 2.918 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Il contagio nel territorio

Sono 251.429 i casi complessivi ad oggi a Firenze (540 in più rispetto a ieri), 65.010 a Prato (100 in più), 72.141 a Pistoia (203 in più), 39.550 a Massa (181 in più), 86.330 a Lucca (388 in più), 98.387 a Pisa (286 in più), 72.655 a Livorno (299 in più), 77.046 ad Arezzo (357 in più), 54.979 a Siena (343 in più), 40.860 a Grosseto (221 in più).