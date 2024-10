Cosimo di Giovanni de’ Medici, da Duca di Firenze a Granduca di Toscana. La costruzione di uno Stato e i suoi artefici in una conferenza

Arezzo, 23 ottobre 2024 – Cosimo di Giovanni de’ Medici, da Duca di Firenze a Granduca di Toscana. La costruzione di uno Stato e i suoi artefici Domenica 27 ottobre, ore 17, conferenza di Francesco Martelli a Palazzo Concini

Lo straordinario percorso di Cosimo da rampollo di un ramo secondario della grande casata a principe assoluto di un solido Stato regionale sarà al centro della conferenza in programma domenica 27 ottobre, a Palazzo Concini (via Concini, 41d) a Terranuova Bracciolini.

L'incontro - tenuto da Francesco Martelli - si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate dal Comune, con il sostegno della Regione Toscana, nell'ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I e di Giorgio Vasari.

L'ascesa di Cosimo - orfano del padre fin dalla fanciullezza, il condottiero Giovanni dalle Bande Nere – fu resa possibile anche dalla creazione di un nuovo ceto di funzionari, che rispondeva a caratteristiche del tutto diverse rispetto al passato. Ne furono principale espressione i segretari, stretti collaboratori del principe a corte come nelle sedi diplomatiche all’estero; uomini provenienti per lo più dalla provincia, selezionati non secondo i tradizionali criteri di origine e ceto ma in base alle capacità e competenze, oltre che alla provata fedeltà. Figura più rappresentativa di questo gruppo di uomini è il terranuovese Bartolomeo Concini, di cui peraltro recenti ricerche hanno messo in luce, sfatando una vulgata mai sottoposta a serie verifiche, l’alto profilo personale, che poté beneficiare di una radicata tradizione familiare, espressione a sua volta della diffusa cultura giuridico-notarile che aveva caratterizzato sin dalle origini il centro Valdarnese.