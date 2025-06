C.Fibocchi, l’inaugurazione del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico

Arezzo, 8 giugno 2025 – Si è svolta , presso la Sala del Giglio, l’inaugurazione ufficiale del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico, nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi. Un momento di grande valore simbolico e culturale per il borgo, che ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, e di numerosi esperti e cittadini. A fare gli onori di casa sono stati il Sindaco Marco Ermini, l’Assessore al Turismo Eduardo Ferrini e la Vice Sindaca Rachele Bruschi, che hanno accolto gli ospiti con un caloroso saluto istituzionale, esprimendo soddisfazione per un traguardo atteso da tempo. Tra gli intervenuti anche i funzionari archeologi della Soprintendenza Ada Salvi e Jacopo Francesco Tulipano, gli archeologi Salvatore Bussu e Francesca Fabbrini, il restauratore Marco Bacci, il Presidente del GAL Appennino Aretino Sandro Sassoli e il Geom. Mirko Bonechi per la società Tacheolab. Dopo la conferenza stampa di presentazione, si è tenuto il taglio del nastro presso l’edificio ex stigmate e la visita guidata alla sala espositiva, allestita con cura per valorizzare i reperti rinvenuti sul territorio. L’evento si è concluso con un piccolo momento conviviale di ringraziamento ai partecipanti.

Il punto informazioni e l'allestimento della sala espositiva, insieme ad altre installazioni come i pannelli turistici illustrativi con applicazioni digitali, sono stati realizzati all'interno di un progetto turistico da 31.000 € cofinanziato per 25.000 € dal bando 7.5 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”del GAL Appennino Aretino.

Il restauro dei reperti invece è stato in parte finanziato dal contributo di "Tenuta La Pineta" di Castiglion Fibocchi, della famiglia Scortecci.

L’inaugurazione rappresenta il frutto di anni di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi e la Soprintendenza, un percorso non privo di difficoltà organizzative, ma portato avanti con tenacia e visione condivisa, che oggi trova una prima importante realizzazione. L’apertura del Punto Informativo segna un passaggio strategico nella costruzione di un’offerta turistica strutturata, che verrà ulteriormente potenziata nei prossimi mesi con il lancio del portale web www.visitcastiglionfibocchi.it, previsto entro l’estate e a cura dei consiglieri comunali Enrico Anselmi e Andrea Civile. Il sito offrirà contenuti diversificati per ogni tipologia di visitatore, inclusi tre percorsi tematici liberamente accessibili tramite QR code, disponibili sia in versione testuale che in audioguida, in italiano e in inglese. La sala espositiva dei reperti archeologici sarà visitabile da maggio a ottobre, ogni venerdì dalle 10:00 alle 12:00, e dal 14 giugno al 3 agosto anche il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16:00 alle 18:00. È inoltre possibile prenotare visite guidate gratuite contattando il numero 0575- 1686002. Questa inaugurazione si inserisce in una visione di sviluppo turistico sostenibile, che punta a valorizzare le risorse storiche e culturali del territorio, promuovendo un turismo lento, consapevole e lontano dai circuiti mainstream, destinato a crescere significativamente nei prossimi anni.