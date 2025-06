Arezzo, 8 giugno 2025 – Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana

Il Sindaco Franci: “Orgogliosi della nostra comunità e del lavoro instancabile di chi rende possibile tutto questo”

È stato un vero trionfo l'edizione estiva 2025 del Carnevale di Foiano della Chiana, che ha portato nel centro storico del borgo oltre 6000 persone in due giorni, tra cui tantissimi giovani, famiglie e visitatori da tutta la Toscana e oltre. Un evento che ha ribadito l'affetto del pubblico per la manifestazione carnevalesca più antica d'Italia, capace di rinnovarsi senza mai perdere la propria identità.

Venerdì 6 giugno, il piazzale davanti ai cantieri si è trasformato in una grande tavolata a cielo aperto per la tradizionale “Cena dei 1000”, che ha accolto più di 1.500 partecipanti in un'atmosfera di condivisione, musica e convivialità, aprendo le danze per un weekend di festa straordinaria.

Sabato 7 giugno, il cuore di Foiano ha pulsato dalle ore 17 fino a notte inoltrata. Prima le spettacolari sfilate dei carri allegorici dei quattro storici Cantieri, poi – per la prima volta in versione notturna – la suggestiva “scorandolata fluo”, con pioggia di coriandoli e gadget fluorescenti che hanno acceso la notte di colori e magia. La serata si è conclusa con un'esplosiva performance dei DJ internazionali Arianna Triassi e Cristian Marchi, che hanno fatto ballare la folla fino alle 2 del mattino, confermando Foiano come polo di riferimento per eventi di spettacolo e intrattenimento.

"Questa edizione estiva del Carnevale è stata un successo straordinario, dichiara Jacopo Franci Sindaco di Foiano della Chiana, che testimonia quanto il nostro Carnevale sia nel cuore della gente. Voglio ringraziare di cuore tutto il Comitato del Carnevale, i volontari dei quattro Cantieri, e tutte le persone che, spesso dietro le quinte, lavorano ogni giorno con passione e dedizione per mantenere viva una tradizione che è parte della nostra identità. Foiano sta dimostrando di essere un punto di riferimento non solo per la cultura, ma anche per l'intrattenimento e la valorizzazione del territorio Questa è la direzione su cui continueremo a investire.”

Durante la serata di sabato è stato anche svelato il calendario ufficiale del Carnevale di Foiano 2026, che tornerà con le tradizionali sfilate ogni domenica dal 1 febbraio al 1 marzo.