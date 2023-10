Cortona, targa di riconoscimento per Larry del Bona di Mirko Valentini, campione del mondo di «Cerca»

Arezzo, 28 ottobre 2023 – Dopo la vittoria ai campionati del mondo di «Cerca», sono stati ricevuti in Comune Larry del Bona e Mirko Valentini. Allo splendido esemplare di Cocker Spaniel Inglese e al suo proprietario è stata consegnata una targa di riconoscimento dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore allo Sport, Silvia Spensierati.

Il successo è avvenuto sabato scorso al 43° Campionato del Mondo Cinofila di Sant’Uberto in Slovacchia, dove il cortonese Mirko Valentini, insieme a Norman Rota e Marco Perfigli hanno vinto i premi più importanti delle categorie squadre e individuale, specialità «Cerca». Prossima sfida per Larry e Mirko Valentini sarà quella di Pieve Santo Stefano per la Coppa Italia, Larry è già qualificato per le selezioni del prossimo mondiale avendo vinto quest’anno la competizione.

Nuova soddisfazione per Valentini dopo la vittoria dello scorso aprile con Amy al Premio Cinofilo Città di Cortona.