Arezzo, 2 ottobre 2024 – Cortona, quasi cento persone alla riunione sui progetti per il centro storico Meoni: «Ringrazio i cittadini per il confronto costruttivo, lavoriamo alle risposte» Circa cento persone hanno preso parte all’incontro promosso dall’Amministrazione comunale per illustrare i progetti per il centro storico di Cortona. Il sindaco Luciano Meoni ha aperto la serata ribadendo le opere realizzate: dalla riqualificazione del parcheggio del Mercato, alla nuova salita Spartaco Lucarini, dalla nuova illuminazione al parterre e a Santa Maria Nuova, fino alle attività portate avanti dalle società pubbliche, come i lavori Enel per il potenziamento delle reti energetiche. Il sindaco ha poi illustrato i progetti in corso, come la copertura delle scale mobili e quelli futuri, tra cui il rifacimento della pavimentazione di via Nazionale. Altro grande intervento è quello che l’Amministrazione comunale vuole realizzare per il Teatro Signorelli: «Dal punto di vista legale - ha detto Meoni - in questa struttura siamo dei condomini insieme ai componenti dell’Accademia degli Arditi. Siamo disponibili da subito a finanziare un intervento di ristrutturazione completa del tetto. Auspichiamo collaborazione da parte degli altri proprietari della struttura al fine di risolvere i problemi». La consigliera delegata al Centro storico, Silvia Navini ha annunciato la redazione di un nuovo regolamento per il decoro che comprenderà anche una serie di azioni per l’impatto degli eventi sulla popolazione residente. «Lo spirito di questo lavoro - ha aggiunto il sindaco - è di rendere Cortona una città viva, attraente per le giovani generazioni, contemplando le esigenze di chi risiede nel centro storico e tutelando il patrimonio artistico che custodiamo». Numerosi gli interventi da parte di residenti e rappresentanti di realtà che operano in centro. Al capitolo parcheggi/ztl il sindaco ha risposto che la sperimentazione di aree di sosta dedicate ai residenti sta dando buoni frutti e che potrà essere estesa anche ad altre zone, ad esempio nel «Poggio». Riguardo la gestione dei rifiuti e decoro urbano, il sindaco Luciano Meoni e l’assessore all’Ambiente Paolo Rossi hanno confermato il piano per il potenziamento dei ritiri richiesto a Sei Toscana al fine di ridurre le criticità ed aumentare la raccolta differenziata, ma escluso ogni ipotesi di creazione di isole di conferimento che spesso generano ulteriori abbandoni indiscriminati. Altro tema toccato è stato quello degli incentivi alla residenza, il primo cittadino e l’assessore al Turismo Francesco Attesti hanno illustrato i numeri della crescita delle strutture ricettive e le difficoltà pratiche nella pianificazione di controlli efficaci contro gli abusivi. Su questo fronte si attende che vada a regime la nuova disciplina del Codice identificativo nazionale (Cin) e il suo recepimento nelle piattaforme di prenotazione online.