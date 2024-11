Arezzo, 30 novembre 2024 – Cortona, miglioramento servizi pubblici a Camucia: il Comune cerca un nuovo immobile per la farmacia

Indagine di mercato promossa dall’Amministrazione comunale per una nuova sede. Meoni: obiettivo del programma elettorale

L’Amministrazione comunale di Cortona ha promosso un’indagine di mercato al fine di ricercare una nuova sede per la Farmacia comunale a Camucia. L’atto segue la deliberazione di Giunta avente ad oggetto «Valorizzazione Farmacia comunale di Camucia come Farmacia di Servizi» con cui è stato dato mandato di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un immobile da affittare per essere adibito a tale scopo.

Il Comune dà avvio ad una iniziativa di ricerca di locali, aventi destinazione d’uso commerciale ed in parte direzionale, l’immobile dovrà essere di piena proprietà e disponibilità giuridica e materiale dell’offerente, dovrà essere completamente edificato e pronto all’uso, senza necessità di ulteriori opere da parte del Comune di Cortona ed avere una destinazione d’uso specifica in parte commerciale ed in parte direzionale e magazzino.

Fra i requisiti richiesti dall’indagine di mercato c’è quello dell’ubicazione: l’immobile dovrà essere nel contesto del nucleo urbano di Camucia; non potrà distare meno di 200 metri da altre farmacie già aperte, dovrà essere in collocazione fronte strada, con la presenza di parcheggio frontale o nelle immediate vicinanze ed avere un accesso indipendente, rispondente alla Legge 13/1989 per l’accessibilità da parte di persone con disabilità o scarse capacità motorie.

Il Comune richiede una sede con superficie utile non inferiore a 350 mq; la presenza di servizi igienici; la parte commerciale dovrà svilupparsi interamente al piano terreno rispetto al fronte stradale e infine la presenza in funzione di tutta una serie di dotazioni impiantistiche.

«Come indicato nel nostro programma elettorale, con questo atto comincia ufficialmente il piano per la riqualificazione della Farmacia comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - vogliamo migliorare questo servizio per la cittadinanza rendendolo più accogliente e all’altezza delle necessità della cittadinanza. Poniamo alcuni paletti, primo fra tutti quello della ubicazione: la nuova sede della Farmacia comunale dovrà essere nel centro di Camucia, dovrà avere una superficie maggiore rispetto a quella attuale al fine di migliorare l’offerta nei confronti degli utenti. Prosegue così il piano per il miglioramento del centro urbano di Camucia e dei suoi servizi pubblici».