Arezzo, 2 maggio 2025 – Cortona, maggio si apre con un successo per Cortona in Fiore

Pubblico e turisti affollano il centro. Ecco i vincitori del concorso

Un primo maggio da tutto esaurito, bella presenza di pubblico in centro per Cortona in Fiore e Fiera del Rame. La manifestazione ha attratto numerosi espositori nelle piazze del centro. «Questa città è un museo a cielo aperto e grazie alla maestria di tutti coloro che hanno addobbato negozi e case con i fiori è davvero un capolavoro» ha detto il sindaco Luciano Meoni durante la premiazione del concorso «Cortona in Fiore». La giuria ha valutato le realizzazioni dei cittadini del centro e dei commercianti che hanno aderito. «Oltre 30 i partecipanti che voglio ringraziare, insieme a coloro che hanno contribuito a rendere Cortona ancora più bella senza aderire - ha dichiarato la consigliera comunale delegata al Centro storico, Silvia Navini - questa prima edizione del concorso ha fatto da apripista ad un’esperienza che vogliamo far crescere». Hanno collaborato la Proloco Centro storico e gli studenti dell’istituto scolastico «Luca Signorelli» e anche degli alunni delle scuole primaria «Girolamo Mancini» e dell’infanzia «Sernini Cucciatti» dell’istituto Cortona 1.

La manifestazione nelle piazze ha visto la collaborazione fra Amministrazione comunale, Confesercenti e il Consiglio dei Terzieri. «Anche quest'anno Cortona in fiore si sta confermando un evento di successo, sia di immagine che dal lato commerciale - ha dichiarato Lucio Gori di Confesercenti - Vedere tanti turisti italiani e stranieri che sin dalle prime ore, si aggirano tra gli espositori per immortalare scorci di particolare fascino, per poi postarli sui canali social e veicolare così l'immagine di Cortona nel mondo, rappresenta un grande risultato».

Soddisfatto anche l’assessore alle Attività produttive e vice sindaco di Cortona, Paolo Rossi: «È stata una splendida giornata da tutti i punti di vista, dalla partecipazione del pubblico e dei turisti, oltre a quella delle attività che hanno aderito e che ringrazio. Il ponte del primo maggio a Cortona prosegue a Camucia con l’international street food che sarà attiva al parco Petri fino a domenica».

Nel pomeriggio si sono tenute le premiazioni del concorso Cortona in Fiore, nella categoria «Facciate e vetrina creative» primo premio a «La bottega del vin bono», secondo posto per «Officina Santa Maria Novella» e terzo per la «Gelateria Nicola Bambini». Nella categoria «Balconi, davanzali, terrazzi e giardini» il primo premio è stato assegnato a Tiziana Ingegni, secondo posto per Fernanda Betti e terzo a Lorella Zanchetta. Ai vincitori i premi offerti da Terrabruga, Ceramica Clelia Tondini, Lorenzini, Casa Antonio l’arte di scegliere e Antico cocciaio.