Arezzo, 22 maggio 2025 – Cortona, Lupetti e Spensierati: «Facciamo crescere ancora l’attività fisica adattata»

Sabato 24 maggio a Tavarnelle torna l’iniziativa «Afa day»: promozione della salute, prevenzione e benessere psicofisico

A Cortona è tutto pronto per «Afa day Valdichiana Aretina», nel comune che vanta i numeri più alti di adesione all’attività fisica adattata, sabato 24 maggio si svolgerà una giornata dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e del benessere psicofisico. L’iniziativa si aprirà alle ore 15 nella sede della Polisportiva Val di Loreto a Tavarnelle con i saluti istituzionali delle autorità sanitarie e comunali, seguiti da una serie di interventi informativi e formativi dedicati alla salute, all’alimentazione e all’importanza del movimento nella prevenzione delle patologie croniche.

A seguire, alle ore 17:30, sarà possibile partecipare all’Archeotrekking lungo il Rio Loreto fino al Parco Archeologico del Sodo di Cortona, con visita guidata gratuita. La giornata si concluderà alle ore 19:30 con una cena sociale salutare, organizzata dalla Polisportiva Val di Loreto (prenotazioni entro il 21 maggio ai numeri indicati).

«Siamo molto soddisfatti della risposta della popolazione - dichiarano l’assessore alle Politiche sociali Lucia Lupetti e alla Sanità Silvia Spensierati - auspichiamo in un incremento dei corsi magari diversificando con intento di coprire più persone possibili ed offrire sempre più servizi mirati. Siamo orgogliosi delle nostre associazioni che hanno sempre risposto e siamo certi continueranno a farlo. L’obiettivo è coinvolgere sempre di più la popolazione e offrire la possibilità di mantenersi in buona forma fisica».

«I tre Lions Club del territorio, Cortona Valdichiana Host, Cortona Corito Clanis e Lucignano Val d'Esse, parteciperanno a questo importante appuntamento per sostenere gli obiettivi dell'iniziativa e per unirsi alle numerose associazioni del territorio - dichiarano i referenti delle tre realtà - Saremo presenti con un gazebo informativo per incontrare da vicino i tanti partecipanti a questo appuntamento, a partire dai più piccoli, e sensibilizzare alle attività verso il prossimo che come Lions Club portiamo avanti. Fondata nel 1917, questa nostra associazione che nel territorio rappresentiamo con i tre Club, opera in quasi tutti i Paesi del globo. Il nostro motto, "We Serve" (Noi Serviamo), sintetizza perfettamente lo spirito dell'associazione anche per questa occasione a cui siamo felici di poter dare un nostro contributo fattivo».

L’evento, organizzato da Asl Tse con il patrocinio del Comune di Cortona si svolge in collaborazione con numerosi partner del territorio, tra cui i Lions Club della zona, le Misericordie di Cortona, Camucia, Terontola e della Valdichiana oltre a varie realtà locali.