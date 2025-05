Arezzo, 22 maggio 2025 – Il Peso Invisibile. Generazioni in ascolto”: a Strada in Casentino un evento dedicato ai giovani.

Appuntamento domenica 25 Maggio alle 17.

Un evento importante che affronta tematiche quanto mai attuali anche fra i giovani. Domenica 25 Maggio alle ore 17, il Teatrino del Circolo Giovanni Paolo II di Strada in Casentino, ospiterà un’iniziativa aperta a tutte le età che vuole essere un’occasione di confronto per affrontare tematiche come bullismo, ansia e salute mentale.

Lo spessore del tema trattato è testimoniato dalla caratura degli intervenuti istituzionali registi nel programma.

Per la ASL interverrà il Direttore generale Dott.Marco Torre con la Direttrice del Distretto Casentino la Dott.ssa Marzia Sandroni, per la scuola sarà presente il Provveditore Dott.Lorenzo Pierazzi insieme ai dirigenti scolastici degli Istituti superiori della Vallata. A dare il via all’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Castel San Niccoló Antonio Fani. Interverranno anche altre figure professionali ed esperte delle tematiche.

“Testimonianze dirette e professionalità mediche specifiche del settore arricchiranno di contenuto in una formula di comunicazione avvincente con la presenza della conduzione di un comunicatore di eccezione come Francesco Zampella - ha dichiarato il sindaco Fani - un grande grazie ad Andrea Tapinassi, ex consigliere comunale di Castel San Niccolò, che ha seguito ed ideato questo format e un invito di partecipazione alla cittadinanza”.